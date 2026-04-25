PT Timah dan PT Mitra Stania Prima Terjerat Kasus Tambang Ilegal, Kerugian Negara Capai Rp 87,4 Miliar

PT Timah (Persero) Tbk dan PT Mitra Stania Prima (MSP) didakwa membeli pasir timah hasil tambang ilegal di Bangka Tengah. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, termasuk kerusakan lingkungan.

PT Timah (Persero) Tbk dan perusahaan peleburan timah PT Mitra Stania Prima (MSP) menjadi sorotan utama dalam persidangan kasus tambang ilegal yang berlangsung di Kabupaten Bangka Tengah .

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menuding kedua perusahaan ini terlibat dalam pembelian pasir timah yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, khususnya di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, dan Dusun Sarang Ikan, Desa Lubuk Besar. Tiga terdakwa utama dalam kasus ini adalah Herman Fu, Yulhaidir, dan Iguswan Sahputra, yang kini menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan persidangan perdana digelar pada Selasa, 21 April 2026.

Jaksa Ayatullah Farhan mengungkapkan bahwa aliran pasir timah ilegal ke PT Timah dilakukan melalui perantara, yaitu CV Bangka Kita Pratama (BKP) yang dimiliki oleh Hervandy alias Acan, yang juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Operasi pertambangan ilegal di Sarang Ikan, yang dikoordinasi oleh terdakwa Herman Fu dengan dukungan modal dari Yoppy Boen alias Akhuan dan pengelolaan oleh Yulhaidir, menghasilkan pasir timah yang kemudian dijual kepada Melvin Edlyn alias Ahok.

Ahok kemudian melakukan manipulasi asal-usul pasir timah tersebut, seolah-olah berasal dari wilayah yang tercakup dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, sebelum akhirnya dijual kembali ke CV Bangka Kita Pratama dengan total transaksi mencapai Rp 3,9 miliar. Lebih lanjut, sebagian dari pasir timah ilegal tersebut juga dialirkan ke smelter swasta PT Mitra Stania Prima melalui perantara Hendra Yadi dan Afuk, dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,5 miliar, serta melalui terdakwa Iguswan Sahputra yang mengelola tambang ilegal di Dusun Nadi, dengan nilai Rp 8,1 miliar.

Kelancaran aktivitas ilegal ini diduga kuat melibatkan koordinasi dengan Mardiansyah, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sungai Sembulan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHL) Pemprov Bangka Belitung, yang dituduh sengaja membiarkan dan bahkan memanipulasi laporan untuk menyembunyikan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Menariknya, jaksa juga menyoroti bahwa PT Timah dan PT Mitra Stania Prima justru mengalami kerugian akibat pembelian pasir timah ilegal ini. Nilai pembayaran yang dilakukan kepada pemasok ilegal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan total kerugian negara.

Total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 87,4 miliar, yang terdiri dari nilai bijih timah yang telah dibayarkan oleh PT Timah melalui CV Bangka Kita Pratama sebesar Rp 3,8 miliar dan oleh PT Mitra Stania Prima sebesar Rp 15,7 miliar. Selain itu, terdapat juga biaya kerugian kerusakan lingkungan yang meliputi kerugian ekologis sebesar Rp 47,9 miliar, kerugian ekonomis sebesar Rp 18,3 miliar, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 1,5 miliar.

Menanggapi perkembangan ini, Corporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Ia menyatakan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan percaya bahwa proses tersebut akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruddy juga menekankan komitmen PT Timah Tbk untuk bersikap kooperatif dan memastikan seluruh operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan, integritas, dan akuntabilitas.

Perusahaan berencana untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, Komisaris PT Mitra Stania Prima (MSP), Harwendro Adityo Dewanto, belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan pembayaran pasir timah hasil tambang ilegal tersebut





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kinerja Kuartal I-2026 Kinclong, Bank Mandiri Kukuhkan Peran sebagai Mitra Strategis PemerintahTekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional, Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis

Read more »

Timah (TINS) Kantongi Laba Rp 1,31 T di 2025, Capai 119% dari TargetTimah (TINS) mencatat laba bersih Rp1,31 triliun di 2025, naik 5,12% yoy.

Read more »

Tak Hanya Pekerja Aplikasi, Jerat ”Mitra Semu” MenggapaimuApa persamaan pekerja aplikasi yang berstatus mitra tapi dieksploitasi dengan kelas menengah yang terjepit? Keduanya korban kebijakan yang meminggirkan.

Read more »

PT Timah Tanggapi Kasus Pembelian Bijih dari Tambang IlegalPT Timah menyatakan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan risiko untuk mencegah terjadinya hal yang tidak sesuai dengan aturan.

Read more »

China umumkan mitra untuk misi pemulangan sampel Mars Tianwen-3Badan Antariksa Nasional China (CNSA) pada hJumat mengumumkan hasil seleksi kolaborasi internasional untuk Tianwen-3, misi pengembalian sampel Mars pertama ...

Read more »

Rekosistem perkuat ekonomi sirkular lewat skema poin dan mitra pabrikPlatform Rekosistem memperkuat ekosistem ekonomi sirkular melalui skema insentif poin bagi masyarakat dan kemitraan dengan puluhan pabrik daur ...

Read more »