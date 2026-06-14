PT Sumaco Wahana Utama dan Pemerintah Tekankan Kepatuhan dalam Penyelesaian Pelanggaran Tiffany & Co.

PT Sumaco Wahana Utama, distributor Tiffany & Co. di Indonesia, memberikan pembaruan proses penelaahan administratif dengan Bea Cukai yang terkait kegiatan impor. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya kepatuhan setelah tiga gerai yang disegel dibuka kembali following kesediaan perusahaan memenuhi kewajiban termasuk denda Rp 78,50 miliar.

PT Sumaco Wahana Utama, distributor pihak ketiga yang beroperasi secara independen untuk produk Tiffany & Co . di Indonesia, menyampaikan pembaruan terkait proses penelaahan administratif yang sedang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Proses ini secara khusus berkaitan dengan kegiatan impor dan dokumentasi yang dikelola oleh PT Sumaco Wahana Utama dalam kapasitasnya sebagai importir lokal. Sejak Februari 2026, PT Sumaco Wahana Utama telah berkoordinasi langsung dengan otoritas Bea Cukai untuk memenuhi dan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan. Saat ini, sebagian dokumen masih dalam proses peninjauan dan tahap finalisasi.

Perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah disepakati, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban yang masih berjalan paling lambat pada 26 Juni 2026. Direktur PT Sumaco Wahana Utama Celina Tarigan menyatakan apresiasi atas kerja sama konstruktif dari Bea Cukai dan berkomitmen menjunjung tinggi standar kepatuhan, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan. Perusahaan tetap berfokus menyelesaikan proses ini dengan baik serta menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia untuk memastikan toko tersebut kembali beroperasi setelah menyelesaikan kewajiban terkait pelanggaran kepabeanan. Tiffany & Co. sebelumnya diduga melakukan pelanggaran berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum memenuhi kewajiban kepabeanan. Atas temuan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean senilai Rp 97,49 miliar, yang mencakup sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 78,50 miliar.

Tiffany & Co. telah menyatakan kesanggupan memenuhi seluruh kewajiban, termasuk pembayaran sanksi. Menkeu menegaskan pemerintah mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan, guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis. Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan, di mana kepatuhan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang transparan dan berdaya saing.

Menteri Keuangan juga memastikan tiga gerai Tiffany & Co. yang sebelumnya disegel telah kembali diizinkan beroperasi setelah perusahaan menyatakan kesediaan mematuhi ketentuan pemerintah, termasuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Pembukaan segel dilakukan bersama petugas Bea Cukai Jakarta. Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang menghambat usaha atau mengganggu iklim investasi, sehingga pendekatan lebih mengedepankan kepatuhan dibanding tindakan represif. Pemerintah akan berupaya menghindari penyegelan apabila pelaku usaha menunjukkan ittikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk pembayaran pajak dan denda.

Dengan dibukanya segel, ketiga gerai Tiffany kini dapat kembali beroperasi. Besaran denda tidak ada perubahan dari nilai yang sebelumnya ditetapkan, dan perusahaan telah menyetujui kewajiban tersebut





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Tiffany & Co PT Sumaco Wahana Utama Bea Cukai Pelanggaran Kepabeanan Kepatuhan

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