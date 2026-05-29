PT Soechi Lines Tbk Menandatangani Fasilitas Pembiayaan Subordinasi

PT Soechi Lines Tbk telah menandatangani fasilitas pembiayaan subordinasi dengan nilai maksimal Rp 3 triliun. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kelangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang.

Perseroan menyatakan tidak terdapat dampak hukum tertentu yang ditimbulkan atas penandatanganan fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut. Pada penutupan perdagangan saham Jumat, 29 Mei 2026, harga saham SOCI naik 5,85% menjadi Rp 398 per saham. Harga saham SOCI berada di level tertinggi Rp 412 dan terendah Rp 376 per saham. Total frekuensi perdagangan 2.104 kali dengan volume perdagangan saham 128.415 saham.

Nilai transaksi harian saham Rp 5,1 miliar. Sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk menilai eskalasi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela belum memberikan dampak langsung terhadap kenaikan biaya logistik industri pelayaran. Corporate Secretary PT Soechi Lines Tbk, Paula Marlina, menjelaskan bahwa sebagian besar armada perseroan beroperasi dengan skema kontrak time charter. Menurut Paula, hingga saat ini perseroan belum mencatat adanya kenaikan signifikan pada beban logistik akibat perubahan rute pelayaran internasional.

Kondisi ini membuat kinerja keuangan dan operasional perusahaan relatif stabil di tengah dinamika global yang terjadi. Sebelumnya, Paula mengakui masih terdapat ketidakpastian terkait dampak jangka panjang dari konflik geopolitik, termasuk hubungan Amerika Serikat dan Venezuela. Oleh karena itu, perseroan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan geopolitik global sebagai langkah antisipatif





