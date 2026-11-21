SIG mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp250 miliar untuk meningkatkan kinerja. Langkah ini sesuai POJK No 13 2023 dan optimis di tengah prospek positif industri semen domestik.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG resmi mengumumkan rencana aksi korporasi berupa pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimum sebesar Rp250 miliar. Keputusan strategis ini diumumkan oleh Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Dasar Hukum Buyback Saham SIG

Aksi korporasi pembelian kembali saham ini dilaksanakan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No 13 tahun 2023. Indrieffouny Indra menegaskan bahwa langkah diambil berdasarkan keyakinan kuat atas fundamental perusahaan yang masih kokoh serta untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Also read Indonesia umumkan 12 pemain untuk pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029

Jumlah saham yang akan dibeli dalam pelaksanaan buyback ini dibatasi tidak melebihi 20 persen dari total modal ditempatkan dan disetor oleh perusahaan. Pembatasan tersebut merupakan kepatuhan ketat terhadap Pasal 8 dalam POJK No 13 tahun 2023 yang menjadi landasan hukum utama bagi setiap korporasi publik di Indonesia yang melakukan pembelian kembali sahamnya.

Strategi Keuangan dan Arus Kas Perusahaan

SIG berencana menggunakan dana sebesar-besarnya Rp250 miliar dalam pembelian kembali saham tersebut. Rencana penggunaan dana ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang saat ini mengalami fluktuasi secara signifikan. Perusahaan menganggap momen yang tepat untuk melakukan stabilisasi nilai saham di tengah ketidakpastian pasar global.

Advertisement

Indrieffouny Indra menekankan bahwa transaksi buyback saham ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha utama dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini karena SIG memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan buyback saham secara bersamaan dengan kegiatan usaha yang terus berlangsung tanpa terganggu.

Prospek Positif Industri Bahan Bangunan

Selain aspek keuangan, SIG juga optimis terhadap prospek industri bahan bangunan domestik yang diprediksi memiliki tren positif. Optimisme ini didasarkan pada indikator permintaan semen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan signifikan di pasar domestik. Pemulihan ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja operasional perusahaan dalam jangka menengah hingga panjang.

Sejumlah program pemerintah diproyeksikan menjadi penggerak utama permintaan semen di masa depan. Program tersebut meliputi pembangunan 3 juta rumah, pembangunan infrastruktur nasional dan daerah, serta proyek giant sea wall yang menjadi prioritas strategis negara.

Selain infrastruktur publik, investasi di sektor industri dan hilirisasi serta pembangunan sektor swasta juga menjadi pendorong kuat. Proyek-proyek seperti high-rise residential, commercial areas, dan data center diprediksi akan meningkatkan penyerapan semen secara drastis. SIG siap memaksimalkan setiap peluang bisnis yang muncul dari sektor-sektor tersebut.

Advertisement

Di sisi lain, SIG juga terus menjalankan program efisiensi dan tata kelola keuangan yang efektif. Langkah ini diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat secara berkelanjutan. Komitmen terhadap efisiensi operasional ini sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mempertahankan posisi terdepan di industri semen nasional.