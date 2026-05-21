PT Pupuk Indonesia Raih Dukungan bagi Transformasi Digital, Guna Survey (Guna) dan Growth (Ganjil)

PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat sistem distribusi pupuk nasional melalui pengoperasian Command Center yang mampu memantau penyaluran pupuk secara real-time, mulai dari pabrik hingga ke tangan petani. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital perusahaan untuk memastikan distribusi pupuk menjadi elemen penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Agar distribusi pupuk menjadi elemen penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran pupuk. Melalui Command Center, perusahaan memperkuat rantai pasok pupuk menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dari hulu hingga hilir. Command Center dilengkapi fitur pelacakan kapal dan truk berbasis GPS sehingga pergerakan distribusi di lapangan dapat dipantau secara langsung sekaligus mendeteksi potensi hambatan maupun penyimpangan.

Selain itu, sistem Distribution Planning and Control System (DPCS) memungkinkan perusahaan memantau kondisi stok pupuk di berbagai wilayah menggunakan indikator warna sebagai early warning system. Jumlah transaksi penebusan pupuk subsidi rata-rata 2,5 juta di pantau setiap bulan secara real-time melalui aplikasi iPubers yang terintegrasi langsung dengan Command Center. Data transaksi yang mencakup identitas penerima, jumlah pupuk, waktu transaksi, hingga lokasi penebusan membuat distribusi pupuk subsidi menjadi lebih transparan dan akuntabel.

PT Pupuk Indonesia tetap memperkuat pengawasan langsung di lapangan melalui koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Wakil Presiden Penjualan & Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan pengawasan digital dan monitoring lapangan menjadi kombinasi penting untuk menjaga distribusi pupuk subsidi tetap tertib dan tepat sasaran.

Kami berharap dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder dalam mendorong transformasi digital Pupuk Indonesia, agar distribusi pupuk subsidi dapat berjalan lancar dan percepatan penebusan pupuk dapat mencapai target masing-masing.





