PT PMM Klarifikasi Tuduhan Penyelundupan Barang Radioaktif ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan

Penasihat hukum PT Putra Mineral Mandiri (PMM) memberikan klarifikasi kepada Deputi I Kantor Kepala Staf Kepresidenan terkait penangkapan 15 kontainer ilminite yang dituduh mengandung radioaktif. Mereka menunjukkan dokumen uji lab dan izin resmi untuk membantah tuduhan tersebut.

Penasihat Hukum PT Putra Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga, melakukan pertemuan dengan Deputi I Kantor Kepala Staf Kepresidenan , Kuncoro Candrawinata, di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurahman, untuk memberikan klarifikasi terkait penangkapan 15 kontainer ilminite milik PT PMM oleh Kodaeral IV di perairan Nongsa, Batam, pada 17 Mei 2026. Kontainer tersebut ditahan dengan tuduhan penyelundupan barang tambang berbahaya yang mengandung radioaktif.

Poltak dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyerahkan dokumen hasil uji laboratorium dari PT Sucofindo dan Bea Cukai, serta dokumen pendukung lainnya kepada Tim Ahli Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Pertahanan dari Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Poltak menyampaikan bahwa pihak Kepala Staf Kepresidenan memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Tim ahli menyampaikan pesan penting, yaitu jangan sampai isu hukum mengalahkan fakta hukum.

Poltak menegaskan komitmennya untuk menyajikan fakta hukum yang sebenarnya guna menegakkan keadilan dan kebenaran dalam mempertahankan hak-hak hukum PT PMM. Ia menambahkan bahwa Deputi I Kuncoro Candrawinata dan jajarannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan penjelasan yang diberikan, yang akan dijadikan bahan telaah sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini bermula ketika 15 kontainer ilminite milik PT PMM disita oleh otoritas maritim di Batam dengan tuduhan mengandung bahan radioaktif.

Namun, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh lembaga independen, bahan tersebut tidak mengandung radioaktivitas berbahaya. PT PMM juga telah memiliki izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Poltak berharap pertemuan ini dapat mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengembalikan reputasi perusahaan. Ia juga mengapresiasi perhatian Kepala Staf Kepresidenan yang memberikan ruang bagi penegakan hukum yang adil.

Ke depannya, PT PMM akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Poltak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga berharap Presiden Prabowo dapat memberikan arahan yang jelas terkait penyelesaian kasus ini, sehingga kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia tetap terjaga. PT PMM berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siap memberikan informasi tambahan jika diperlukan





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PT PMM Ilminite Radioaktif Klarifikasi Kepala Staf Kepresidenan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profil Bupati Pandeglang: Lantik Tersangka Pidana Tabrakan Maut Jadi Staf Ahli HukumPublik menyoroti rekam jejak karier dan profil Bupati Pandeglang Dewi Setiani.

Read more »

Staf Maktour Travel Dicecar KPK soal Usulan dan Mekanisme Kuota HajiSejumlah anak buah bos PT Makassar Toraja atau Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Read more »

Presiden Prabowo Copot Kepala dan Wakil Kepala BGN, Ini PenggantinyaPresiden Prabowo resmi ganti pimpinan Badan Gizi Nasional, tunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN untuk percepat program makan bergizi gratis.

Read more »

Profil Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Baru yang Ditunjuk Presiden PrabowoIa ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, serta Wakil Kepala BGN lainnya, Mayor Jenderal TNI Trenggono.

Read more »