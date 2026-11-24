PT PII menggelontorkan penjaminan senilai Rp1,75 triliun untuk membiayai SPAM Regional Jatiluhur I di Bekasi, memastikan pasokan air bersih bagi empat wilayah.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I di Bekasi, Jawa Barat, kini memiliki kepastian pendanaan melalui dukungan penjaminan pemerintah yang signifikan. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Donny Hamdani, menyatakan bahwa instrumen ini menjadi kunci dalam menarik investasi perbankan untuk infrastruktur air bersih berskala besar.

Mekanisme Penjaminan dan Struktur Dana

Donny Hamdani menjelaskan bahwa PT PII memberikan penjaminan pemerintah dengan nilai total mencapai Rp1,75 triliun. Angka ini mewakili sekitar 70 persen dari total nilai investasi proyek. Dari besaran tersebut, sebesar Rp1,2 triliun berasal dari pinjaman perbankan, sementara 30 persen atau Rp554 miliar dipenuhi melalui penyertaan modal atau ekuitas dari badan usaha pelaksana.

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Skema penjaminan ini dirancang untuk mengelola risiko terkait pemenuhan kewajiban pemerintah sesuai perjanjian. Tujuannya adalah menciptakan kepastian bagi proyek agar dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan prinsip Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mengutamakan keadilan risiko antara sektor publik dan swasta.

Posisi Stakeholder dan Dampak Finansial

Donny Hamdani menegaskan bahwa penjaminan PT PII berperan penting dalam mempertemukan kebutuhan layanan publik dengan keinginan badan usaha untuk berinvestasi. Dengan adanya jaminan ini, risiko yang terkait dengan kewajiban pemerintah dapat dikelola secara profesional, sehingga kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap proyek infrastruktur meningkat secara signifikan.

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PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur sebagai badan usaha pelaksana proyek menilai bahwa penjaminan pemerintah merupakan faktor krusial dalam keputusan perbankan untuk menyalurkan dana. Faktor ini membantu menurunkan profil risiko proyek, sehingga bank merasa lebih aman dalam memberikan kredit. Penurunan risiko ini juga berpotensi memperbaiki kualitas pembiayaan melalui perpanjangan tenor pinjaman dan penurunan tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Kapasitas Instalasi dan Jangkauan Pasokan

Instalasi Pengolahan Air Bekasi yang menjadi bagian dari SPAM Regional Jatiluhur I memiliki kapasitas pengolahan air yang sangat besar. Fasilitas ini mampu mengolah air dengan kapasitas mencapai 4.750 liter per detik. Kapasitas ini menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu instalasi pengolahan air minum regional dengan skala terbesar di Indonesia saat ini.

Proyek dengan pendekatan project finance ini mengandalkan pendapatan dari penjualan air kepada offtaker atau pihak pembeli yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama. Pasokan air hasil olahan dari instalasi ini tidak hanya untuk satu wilayah, melainkan dinikmati oleh empat area besar di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Empat wilayah yang menerima pasokan air dari SPAM Regional Jatiluhur I adalah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Masing-masing wilayah menerima air melalui perusahaan daerah air minum yang telah ditunjuk. Sistem ini memastikan distribusi air bersih secara merata dan berkelanjutan bagi jutaan penduduk di kawasan tersebut.

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Masa Depan dan Keberlanjutan Layanan

Dukungan PT PII tidak terbatas hanya pada tahap pembangunan infrastruktur fisik saja. Lembaga ini juga memberikan dukungan melalui pemantauan proyek dan pengelolaan risiko selama masa kerja sama berlangsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa layanan infrastruktur air bersih dapat berjalan berkelanjutan tanpa gangguan berarti.

Donny Hamdani menekankan bahwa tujuan utama dari dukungan ini adalah kemudahan akses air minum bagi masyarakat. Keberhasilan proyek ini terukur dari seberapa andal pasokan air dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. PT PII berkomitmen membantu realisasi investasi infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.