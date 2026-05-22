PT Pertamina (Persero) Menjalin Kolaborasi Untuk Lebih Cepat Bergerak Tdk Ngambil Dukungan IEA

PT Pertamina bergerak untuk pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan melalui berbagai inisiatif transisi energi yang terintegrasi di seluruh sektor transportasi nasional. Komitmen ini dikonfirmasi oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina, Agung Wicaksono, dalam acara Studium Generale Sustainability yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet. Sebagai bentuk komitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060, PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan .

Langkah taktis ini dilakukan melalui berbagai inisiatif transisi energi yang terintegrasi di seluruh sektor transportasi nasional. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk ‘Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition’ yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transisi Energi Mobilitas Berkelanjutan Indonesia 2060 Energi Rendah Karbon Smart Grid Warna Energi Negri Investor Sentiment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sokoguru Policy Forum: Bedah Strategi Penguatan Ketahanan dan Transisi Energi NasionalPT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Sel

Read more »

Hadapi Tekanan Geopolitik, Pemerintah dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Jaga Ketahanan EnergiPemerintah dan Pertamina memperkuat kolaborasi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Read more »

Pertamina Deteksi Bukan Minyak Biasa 11 Miliar Barel, Ini LokasinyaPT Pertamina (Persero) mengidentifikasi potensi cadangan minyak mentah jumbo dari sektor migas non-konvensional (MNK).

Read more »

Pertamina Dukung Aktualisasi dan Kreativitas Mahasiswa Lewat Energy AdSport Challenge di ITBAjang Pertamina Energy AdSport Challenge di ITB menjadi ruang mahasiswa mengembangkan kreativitas, inovasi, dan semangat kolaborasi.

Read more »