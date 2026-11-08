PT Pertamina Patra Niaga Umumkan Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2026

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan Endri Supriatna sebagai Juara 1 Bright Gas Cooking Competition 2026. Acara ini merayakan warisan kuliner nusantara dengan ribuan peserta dan juri profesional.

PT Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan Endri Supriatna sebagai Juara 1 Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026. Pengumuman ini dilakukan pada Grand Final yang berlangsung di Bintaro Jaya Xchange Mall Park, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 7 November 2026. Kemenangan tersebut menandai akhir dari perjalanan panjang yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Detail Pemenang dan Hidangan Unggulan

Endri Supriatna berhasil merebut posisi puncak dengan menyajikan hidangan spesial bernama Gulai Lampung. Kreasi kuliner ini merupakan paduan unik dari gulai taboh, burgo khas Palembang, dan sambal goang yang berasal dari Jawa Barat. Kombinasi rasa yang kompleks ini berhasil memukau dewan juri dan membedakan karyanya dari pesaing lainnya di babak final.

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Di urutan kedua, Muhammad Azwar asal Medan meraih Juara 2 atas kreasinya. Sementara itu, posisi Juara 3 diraih oleh Felly Sitta Mayasari yang mewakili Cikarang. Ketiga pemenang ini merupakan hasil seleksi ketat dari sembilan finalis yang lolos ke babak puncak setelah melewati proses panjang sebelumnya.

Mekanisme Seleksi dan Partisipasi Pesert

Edisi kelima penyelenggaraan BGCC 2026 ini mengusung tema "Warisan Rasa Nusantara dari Hati". Kegiatan ini berhasil menarik antusiasme publik dengan total 2.891 peserta yang mendaftar di seluruh rangkaian seleksi. Proses eliminasi berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Tegal, Palembang, dan Yogyakarta, sebelum akhirnya tersisa sembilan kandidat terbaik untuk babak final.

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Pada tahap penjurian akhir, para finalis ditantang untuk mengolah bahan utama yang dirahasiakan menjadi sebuah kreasi kuliner nusantara yang utuh. Mereka harus bekerja di bawah tekanan waktu dan dengan keterbatasan bahan tertentu untuk menunjukkan kemampuan adaptasi dan kreativitas di depan para juri utama.

Pendapat Stakeholder dan Tim Juri

Proses penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Chef Yuda Bustara, Chef Firhan Ashari, dan kreator konten kuliner Magdalena Fridawati. Kriteria penilaian yang mereka gunakan mencakup cita rasa, kreativitas dalam mengolah bahan, serta estetika penyajian. Ketiganya menilai setiap karya dengan standar profesional tinggi untuk memastikan kejujuran dalam kompetisi.

Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa latar belakang para peserta sangat beragam. Mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja karir yang memiliki hobi memasak ikut serta dalam kegiatan ini. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi peserta untuk mengolah resep yang dekat dengan keseharian mereka.

Eko Ricky Susanto juga menekankan bahwa melalui ajang ini, PT Pertamina Patra Niaga ingin memberikan kesempatan kepada para peserta untuk belajar teknik memasak baru. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat kuliner mereka di dunia yang lebih luas dan memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kemenangan dalam kompetisi ini membawa dampak positif bagi perkembangan minat masyarakat terhadap kuliner tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi gas sebagai alat masak, acara ini juga mengedukasi masyarakat tentang efisiensi dan keamanan memasak di rumah. Hal ini sejalan dengan misi PT Pertamina Patra Niaga dalam mendorong adopsi energi bersih dalam rumah tangga.

Bagi para pemenang, prestasi ini menjadi modal penting untuk melanjutkan perjalanan di dunia kuliner. Mereka kini memiliki platform yang lebih besar untuk memperkenalkan cita rasa nusantara ke audiens yang lebih luas. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian warisan kuliner Indonesia melalui cara yang modern dan relevan.