PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Mendapatkan Dukungan Pendanaan Internasional

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE mendapatkan dukungan pendanaan internasional berkat proyek strategis panas bumi miliknya. Pendanaan ini diperoleh setelah tiga proyek Perseroan masuk ke dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ( PGE O) atau PGE mendapatkan dukungan pendanaan internasional berkat proyek strategis panas bumi miliknya. Pendanaan ini diperoleh setelah tiga proyek Perseroan masuk ke dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Capaian ini mencerminkan kesiapan proyek untuk memasuki tahap pengembangan berikutnya, seiring dengan kinerja bisnis dan operasional Perseroan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, PGE mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 40% yakni US$ 43,90 juta, dibandingkan US$ 31,35 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Di samping itu, Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan sebesar US$116,56 juta atau meningkat 14,8% dibandingkan US$101,507 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh efektivitas strategi bisnis berkelanjutan yang dijalankan Perseroan. Kinerja positif ditopang oleh pertumbuhan produksi yang konsisten. Pada 2025, PGE mencatatkan produksi tertinggi sepanjang sejarah (dengan total produksi mencapai 5.095 gigawatt hour (GWh), meningkat 5,55% dibandingkan 4.827 GWh pada 2024. Tren positif tersebut berlanjut pada kuartal I-2026, ketika produksi listrik meningkat 15,22% (YoY) menjadi 1.370 GWh.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan, di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih dan tantangan ketahanan energi global, masuknya proyek-proyek Perseroan ke dalam Green Book 2026 Bappenas menjadi pengakuan atas kesiapan proyek untuk memasuki tahap pengembangan berikutnya.





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PT Pertamina Geothermal Energy Tbk PGE Green Book 2026 Pendanaan Internasional Proyek Panas Bumi

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