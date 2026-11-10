PT Pertamina EP Raih Penghargaan LACP 2025 Vision Awards

PT Pertamina EP meraih penghargaan Gold dan Platinum di LACP 2025 Vision Awards. Prestasi ini menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan energi nasional.

PT Pertamina EP mendapatkan pengakuan internasional atas komitmennya terhadap transparansi informasi melalui pencapaian penghargaan bergengsi di ajang LACP 2025 Vision Awards. Prestasi ini diraih berkat kualitas superior dari Annual Report Tahun 2025 yang diterbitkan oleh perusahaan, yang berhasil menyabet penghargaan Gold Award serta Platinum Award untuk kategori digital.

Detail Prestasi Pelaporan Tahunan PT Pertamina EP

Pengumuman hasil kompetisi tersebut resmi dirilis pada September 2026 oleh League of American Communications Professionals (LACP). Pada kategori Annual Report Competition, PT Pertamina EP meraih Gold Award karena keunggulan substansi dan teknik penyajian dalam format cetak maupun digital. Laporan tahunan ini juga berhasil masuk dalam daftar Top 100 Reports Asia-Pacific Region di peringkat ke-87. Selain itu, dokumen tersebut menempati posisi di antara Top 20 Indonesian Reports dan meraih Technical Achievement Award atas keunggulan aspek teknis komunikasinya.

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Pencapaian gemilang lainnya diraih di kategori Online Digital Report Competition. PT Pertamina EP berhasil mengamankan Platinum Award berkat format laporan digital yang informatif dan mudah diakses oleh publik. Di kategori digital ini, laporan perusahaan kembali menempati peringkat ke-87 Top 100 Reports Asia-Pacific Region. Prestasi tersebut sekaligus mengukuhkan posisi PT Pertamina EP sebagai salah satu Top 20 Indonesian Reports dengan meraih Technical Achievement Award atas standar komunikasi yang tinggi.

Posisi Pemangku Hubungan dan Keterbukaan Informasi

Pinto Budi Bowo Laksono, Manager Communication Relations dan CID PT Pertamina EP, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi kuat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan. Pinto menyatakan bahwa Annual Report bukan sekadar sarana penyampaian kinerja, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan mengenai pencapaian, strategi, dan komitmen bisnis berkelanjutan. Keterbukaan informasi yang terstruktur dan jelas menjadi wujud nyata upaya perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholders secara menyeluruh.

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Komitmen terhadap transparansi ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan di industri energi. PT Pertamina EP berlandaskan pada doktrin informasi dan akuntabilitas kinerja yang kian diperkuat melalui standar pelaporan internasional. Pinto berharap kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi dapat terus ditingkatkan sehingga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan semakin kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Dampak Nyata Pemulihan Produksi dan Langkah Seterusnya

Selain prestasi pelaporan, PT Pertamina EP Rantau Field menunjukkan ketangguhan operasional melalui pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang. Perusahaan melakukan pengeboran sumur baru di tengah upaya pemulihan bertahap untuk mengembalikan stabilitas produksi energi. Setelah menyelesaikan tiga sumur bor baru, produksi minyak PT Pertamina EP kembali stabil di angka 1.700 barel per hari.

Keberhasilan operasional di lapangan dibarengi dengan penciptaan standar pelaporan global menunjukkan komitmen holistik PT Pertamina EP. Dengan prestasi yang diraih di LACP 2025 Vision Awards, perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong standar pelaporan dan komunikasi yang tinggi. Langkah ini diambil guna memperkuat akuntabilitas serta menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan di tengah dinamika industri energi nasional.