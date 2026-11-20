PT Pamapersada Nusantara merekrut Forest Manager dan Business Development Officer. Lamaran dibuka hingga 21 November 2026 untuk kandidat berpengalaman dengan gelar S1 teknis.

PT Pamapersada Nusantara resmi membuka posisi strategis sebagai Forest Manager dan Business Development Officer untuk memperkuat operasional dan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan. Perusahaan kontraktor batu bara global ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap rekruitmen.

Pengumuman resmi mengenai ketersediaan lowongan ini dapat diverifikasi melalui situs web resmi PT Pamapersada Nusantara pada hari Sabtu, 21 November 2026. Langkah transparan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai standar korporasi dan menghindari penipuan yang sering mengatasnamakan perusahaan besar.

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Kualifikasi Akademik Dan Pengalaman Profesional

Pemegang gelar Sarjana (S1) dalam bidang yang relevan menjadi syarat mutlak bagi setiap pelamar yang ingin mengisi kedua posisi tersebut. Pendidikan tinggi dari universitas ternama sangat diprioritaskan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang masuk dalam sistem operasional perusahaan. Lulusan Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Geodesi, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Metalurgi, serta jurusan Bisnis dan Manajemen memenuhi kriteria akademik dasar.

Kandidat juga diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun pada level manajerial. Pengalaman dalam bidang sertifikasi karbon menjadi nilai tambah yang sangat diutamakan bagi pelamar, mengingat fokus perusahaan pada keberlanjutan lingkungan. Pelamar yang belum pernah mengikuti proses seleksi di PAMA Group selama satu tahun terakhir dibatasi haknya untuk mendaftarkan diri agar menjaga integritas sistem rekrutmen internal.

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Tanggung Jawab Operasional Dan Manajemen Proyek

Sebagai Business Development Officer, individu tersebut bertanggung jawab penuh untuk mencari peluang baru dan mengelola pengembangan proyek-proyek strategis. Posisi ini menuntut tanggung jawab dalam mewakili manajemen perusahaan terhadap aktivitas penyediaan informasi, manajemen kas masuk, dan penanganan keluhan pelanggan demi menjamin kepuasan pemilik tambang.

Sementara itu, peran Forest Manager difokuskan pada pelaksanaan survei keanekaragaman hayati untuk menilai kebutuhan habitat dan mengidentifikasi potensi ancaman terhadap spesies tertentu. Penanggung jawab hutan wajib mengembangkan rencana strategis yang komprehensif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga seiring dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung.

Komitmen Keselamatan Dan Prosedur Aplikasi

PT Pamapersada Nusantara menekankan komitmen kuat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh karyawan dan calon pekerja diwajibkan mematuhi persyaratan ketat terkait keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pelamar yang berminat dapat mengirimkan data diri, curriculum vitae, dan dokumen pendukung lainnya melalui portal resmi perusahaan. PAMI tidak memungut biaya apapun dalam seluruh proses rekrutmen. Calon pelamar diminta untuk selalu waspada terhadap iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Pamapersada Nusantara demi melindungi diri dari penipuan online.