PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Catat Kinerja Keuangan Positif pada Kuartal I 2025

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba yang signifikan pada kuartal I 2025. Kinerja positif ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk semakin besarnya basis pendapatan berulang, kontribusi dari Pakuwon Mall Bekasi, kenaikan tarif sewa, dan kinerja hotel-hotel baru yang terus membaik. Manajemen perusahaan juga berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian biaya dan leverage operasional, yang menghasilkan kenaikan EBITDA yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan. Selain itu, program pembelian kembali obligasi perusahaan juga membantu meningkatkan laba bersih perusahaan.

PT Pakuwon Jati Tbk ( PWON ) mencatat kinerja keuangan positif pada kuartal I 2025. Pendapatan perseroan melonjak 9,13% menjadi Rp 916 miliar dari Rp 834 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, laba bersih melonjak 29% menjadi Rp 511 miliar dibandingkan Rp 397 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Manajemen menjelaskan pertumbuhan pendapatan didorong oleh semakin besarnya basis pendapatan berulang, kontribusi dari Pakuwon Mall Bekasi, kenaikan tarif sewa, serta kinerja hotel-hotel baru yang terus membaik. Tingkat okupansi dan rata-rata tarif kamar yang meningkat juga mendukung pertumbuhan bisnis perhotelan. Di sisi profitabilitas, kenaikan EBITDA yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan menunjukkan efektivitas pengendalian biaya dan leverage operasional yang lebih baik.

Adapun lonjakan laba bersih didukung oleh peningkatan laba kotor serta penurunan biaya keuangan setelah program pembelian kembali obligasi perusahaan. Sebelumnya, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatat kinerja keuangan positif pada 2025. Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang 2025. Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (30/3/2026), PT Pakuwon Jati Tbk meraup pendapatan Rp 7,11 triliun pada 2025.

Pendapatan perseroan naik 6,6% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 6,67 triliun. Beban pokok pendapatan naik 9,13% menjadi Rp 3,16 triliun pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 2,90 triliun. Laba kotor naik 4,64% menjadi Rp 3,94 triliun pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 3,76 triliun. Perseroan mencatat beban penjualan naik menjadi Rp 358,58 miliar pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 305,91 miliar.

Beban umum dan administrasi bertambah menjadi Rp 642,08 miliar pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 562,31 miliar. Beban keuangan naik menjadi Rp 362,38 miliar pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 376 miliar. Perseroan meraup penghasilan bunga naik menjadi Rp 603,33 miliar pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 557,59 miliar. Perseroan juga menekan rugi kurs mata uang menjadi Rp 164,68 miliar pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 201,53 miliar.

Perseroan meraup laba sebelum pajak Rp 2,81 triliun pada 2025, naik 14,65% dari 2024 sebesar Rp 2,45 triliun. Perseroan meraup laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 13,08% menjadi Rp 2,34 triliun pada 2025, dari 2024 sebesar Rp 2,07 triliun. Ekuitas perseroan naik 7,6% menjadi Rp 26,62 triliun pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 24,74 triliun. Liabilitas turun 7,39% menjadi Rp 9,84 triliun pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 10,62 triliun.

Aset perseroan naik 3,09% menjadi Rp 36,46 triliun pada 2025 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 35,37 triliun. Perseroan kantongi kas dan setara kas Rp 5,18 triliun pada 2025 dari 2024 sebesar Rp 9,15 triliun. Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam p





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