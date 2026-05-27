PT Multi Harapan Utama Raih Penghargaan CSR 2026 Usai Berikan 869 Ijazah dan Buka 212 Lapangan Kerja untuk Masyarakat

PT Multi Harapan Utama (MHU) dinobatkan sebagai pemenang Indonesia Best CSR Awards 2026 berkat program pendidikan kesetaraan yang telah membantu 869 warga mendapatkan ijazah dan menciptakan 212 lapangan kerja baru. Program yang dimulai sejak 2019 ini dijalankan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

PT Multi Harapan Utama ( MHU ) melalui program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan sejak 2019 telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di wilayah operasionalnya. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.

Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 869 warga telah berhasil memperoleh ijazah pendidikan kesetaraan, dan dari angka tersebut, 212 lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan dan sektor usaha. Program berskala besar ini didesain untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah, yang sebelumnya dipetakan sekitar 34 persen dari 52 ribu penduduk di 10 desa masih belum menyelesaikan pendidikan formal.

Melalui kerja sama dengan PKBM Puteri Karang Melenu di Kecamatan Loa Kulu, MHU menyediakan Paket A, B, dan C, lengkap dengan fasilitas belajar, renovasi pusat kegiatan belajar, pengadaan komputer, serta pelatihan keterampilan seperti operator alat berat dan tata boga. Anggaran program pada tahun 2024 mencapai Rp 516 juta, berasal dari kontribusi MHU, Dinas Pendidikan, dan warga belajar.

Komitmen MHU dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) ke dalam operasionalnya mendapat pengakuan ketika perusahaan dinobatkan sebagai pemenang Indonesia Best CSR Awards 2026 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2025, dengan tema Transformasi CSR: Adaptasi Korporasi di Tengah Arah Baru Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Direktur Kemal Djamil Siregar menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan dan keberhasilan operasional harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menambahkan bahwa program ini adalah investasi jangka panjang untuk membuka akses, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik, serta menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dampak nyata terlihat dari peningkatan akses pendidikan dan peluang ekonomi yang cukupSignifikan bagi warga di sekitar wilayah operasional MHU





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PT Multi Harapan Utama Program Pendidikan Kesetaraan Beasiswa CSR Award Pengentasan Putus Sekolah Pelatihan Keterampilan MHU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasnur Group Kantongi Dua Penghargaan di TOP CSR Awards 2026Hasnur Group mendapatkan 2 penghargaan TOP CSR Awards 2026 berkat program manfaat kepada masyarakat sekitar.

Read more »

Harapan Menteri Ekraf untuk Industri Penerbitan Usai Pph Royalti Penulis Jadi 1,5 PersenIndustri penerbitan di Indonesia menunjukkan penurunan produktivitas meski jumlah judul buku baru bertambah per tahun sebelum PPh royalti penulis dipangkas.

Read more »

Sucofindo Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2026 Level Bintang 5PT Sucofindo (Persero) berhasil meraih Corporate Level Star 5 pada TOP CSR Awards 2026 atas komitmen menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Read more »

Pemprov DKI Siap Dukung Sistem Keamanan Lingkungan Berbasis Teknologi lewat CSRWakil Gubernur DKI Rano Karno meninjau sistem keamanan lingkungan di Gandaria Utara dan berjanji mencari dukungan CSR untuk pengembangan teknologi keamanan seperti kartu akses dan CCTV, serta mendorong replikasi di wilayah lain.

Read more »