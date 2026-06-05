PT MRT Jakarta Tandatangani Kontrak Rp 341,5 Miliar dengan Hitachi dan Sumitomo untuk Sistem AFC Fase 2A

PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani kontrak nilai Rp 341,5 miliar dengan konsorsiium Hitachi Rail dan Sumitomo Corporation untuk penyediaan sistem pengumpulan tarif otomatis (AFC) pada fase 2A lintas utara-selatan. Kontrak ini mencakup perancangan, pabrikasi, pengiriman, dan pemasangan sistem AFC yang menjadi fondasi operasional dan pengalaman pelanggan. Pengembangan fase 2AFH ini dijadwalkan beroperasi sebagian pada 2027 dan seluruhnya pada 2029, dengan progres hingga Mei 2026 mencapai 60,80 persen.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani kontrak kerja sama paket CP207 fase 2A lintas utara-selatan bersama Hitachi Rail dan Sumitomo Corporation untuk penyediaan sistem pengumpulan tarif otomatis atau AFC (Automatic Fare Collection).

Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina, Authorized Representative Hitachi Rail Hong Kong Limited Nicolas Rabat, dan Authorized Representative Sumitomo Corporation Consortium Tsuyoshi Nakamura. Nilai kontrak paket pekerjaan tersebut mencapai Rp 341,5 miliar. Sistem AFC yang dibangun nantinya akan mendukung operasional MRT Jakarta pada rute Bundaran HI hingga Kota.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan, penandatanganan kontrak tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan MRT Jakarta, khususnya untuk mendukung operasional fase 2A lintas utara-selatan. Sistem pengumpulan tarif otomatis ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan operasional fase 2A lintas utara selatan. Sistem ini merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pengalaman pelanggan dan upaya mempercepat integrasi layanan transportasi masa depan, ujar Tuhiyat dalam keterangan resmi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Jepang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Japan International Cooperation Agency (JICA) atas dukungan dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan di Jakarta. Lingkup pekerjaannya mencakup perancangan, pabrikasi, pengiriman, dan pemasangan sistem AFC untuk jalur fase 2A lintas utara-selatan. Adapun hingga 25 Mei 2026, progres pembangunan fase 2A lintas utara-selatan MRT Jakarta telah mencapai 60,80 persen, melampaui target 59,70 persen.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan segmen 1 fase 2A rute Bundaran HI-Monas dapat selesai dan beroperasi pada 2027. Sementara segmen 2 yang menghubungkan Monas hingga Kota ditargetkan beroperasi pada 2029. Nicolas Rabat mengatakan, kerja sama tersebut memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan sektor perkeretaapian dan transportasi perkotaan di Indonesia. Penandatanganan kontrak ini semakin mempertegas komitmen Hitachi Rail dalam mendukung pengembangan sektor perkeretaapian dan transportasi perkotaan di Indonesia.

Kami bangga dapat berkolaborasi dengan MRT Jakarta dalam menghadirkan sistem mobilitas yang lebih cerdas dan terintegrasi melalui penerapan teknologi AFC yang modern, kata Nicolas. Menurut dia, sistem AFC modern tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan, tetapi juga menjadi fondasi pengembangan ekosistem mobilitas perkotaan yang semakin terhubung. Sementara itu, Tsuyoshi Nakamura menyatakan pihaknya merasa terhormat dapat berkontribusi dalam pengembangan MRT Jakarta melalui penyediaan sistem AFC.

Berbekal pengalaman dalam berbagai proyek infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sistem transportasi perkotaan yang efisien, andal, dan berkelanjutan guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Jakarta yang terus berkembang, ucap Nakamura. Dengan kerja sama ini, diharapkan pembangunan fase 2A lintas utara-selatan MRT Jakarta dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat besar bagi kemudahan mobilitas penduduk ibu kota





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MRT Jakarta Sistem AFC Hitachi Rail Sumitomo Corporation Fase 2A

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