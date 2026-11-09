PT MNC Sky Vision Tbk Dinyatakan Pailit Sementara 43 Hari

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan PKPU sementara selama 43 hari untuk PT MNC Sky Vision Tbk atas permohonan Ascot Group Holdings Ltd. Proses ini dimulai 6 November 2026.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi menetapkan PT MNC Sky Vision Tbk dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Penetapan ini mengakhiri ketegangan hukum yang melibatkan pemilik MNC Group, Hary Tanoe Soedibjo, dan perusahaannya di dunia korporasi Indonesia.

Keputusan hukum ini didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 292/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan pada 6 November 2026. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ascot Group Holdings Ltd., sehingga emiten penyedia layanan televisi berbayar ini wajib menjalani masa PKPU sementara selama empat puluh tiga hari sejak putusan dinyatakan.

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Mekanisme Pengawasan Hakim Niaga

Dalam kerangka proses hukum ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Budi Prayitno, seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai hakim pengawas utama. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan seluruh jalannya proses PKPU sementara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Selain hakim pengawas, pengadilan juga mengangkat dua pengurus resmi untuk menangani administrasi dan operasional masa PKPU. Pengurus tersebut adalah Megawati Prabowo dan Perry Cornelius Parluhutan Sitohang, yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola kepentingan debitur dan kreditor selama masa penundaan kewajiban pembayaran.

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Posisi Pemohon dan Dampak Hukum

Ascot Group Holdings Ltd. bertindak sebagai pemohon yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT MNC Sky Vision Tbk. Langkah hukum ini diambil setelah terdapatnya alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan untuk melindungi hak-hak kreditor dan mencegah likuidasi aset yang lebih masif di kemudian hari.

Keputusan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyusun ulang kewajibannya. PT MNC Sky Vision Tbk, yang dikenal dengan merek Indovision dan MNC Vision, kini berada di bawah pengawasan ketat hukum selama periode transisi tersebut.

Agenda Rapat Kreditor dan Verifikasi

Tim pengurus telah menetapkan jadwal rapat kreditor pertama yang akan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 10.00 WIB. Agenda penting ini digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan wajib dihadiri oleh seluruh pihak berkepentingan terkait utang piutang perusahaan.

Pada Senin, 7 Desember 2026, pukul 10.00 WIB, para kreditor akan mengikuti rapat verifikasi atau pencocokan piutang serta verifikasi pajak. Prosedur ini krusial untuk memastikan bahwa setiap klaim utang yang diajukan telah diverifikasi secara akurat sesuai dengan bukti-bukti dokumen asli yang diajukan.

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Langkah Selanjutnya dan Rencana Perdamaian

Rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara atau voting dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 Desember 2026, pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi para kreditor untuk menyetujui atau menolak rencana restrukturisasi yang ditawarkan oleh manajemen perusahaan.

Rapat permusyawaratan majelis hakim dijadwalkan pada Kamis, 17 Desember 2026, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Seluruh kreditor diminta segera mendaftarkan tagihannya dengan menyertakan bukti-bukti cukup dan menunjukkan dokumen asli kepada tim pengurus untuk menjamin kelancaran proses hukum selanjutnya.