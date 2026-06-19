PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Umumkan Pengunduran Diri Tiga Direksi dan Kinerja Keuangan 2025

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengumumkan pengunduran diri tiga anggota Direksi yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengunduran tersebut masih menunggu persetujuan RUPS dan belum Merrill atasan keputusan. Manajemen juga menyampaikan kinerja keuangan 2025 yang mencatat penurunan pendapatan namun peningkatan laba kotor didukung kenaikan harga emas dan produksi nikel, sementara rugi tahun berjalan tetap tinggi. Keterbukaan informasi disampaikan untuk mematuhi regulasi OJK dan BEI.

Manajemen PT Merdeka Copper Gold Tbk ( MDKA ) mengumumkan pengunduran diri tiga anggotaDireksi. Permohonan tersebut akan diproses sesuai Anggaran Dasar dan regulasi pasar modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 33/P OJK .04/2014 yang mewajibkan penyampaian keterbukaan informasi dalam waktu dua hari kerja.

Pengunduran diri belum berlaku efektif; keputusan final akan diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum dijadwalkan. Manajemen belum mengungkap alasan pengunduran atau calon pengganti. Keterbukaan informasi ditandatangani Sekretaris Perusahaan Jessica J. dan disampaikan ke OJK serta Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk kepatuhan.

Sebelumnya, perusahaan melaporkan kinerja keuangan 2025 yang menunjukkan penurunan pendapatan 15,3% menjadi USD 1,89 miliar, beban pokok pendapatan turun 18,63% menjadi USD 1,67 miliar, laba kotor naik 22,72% menjadi USD 216,42 juta didukung kenaikan harga jual emas 32% dan peningkatan produksi bijih nikel 44% YoY. Beban penjualan dan pemasaran naik menjadi USD 4,93 juta, beban umum dan administrasi menjadi USD 64,80 juta.

Laba usaha naik 24,94% menjadi USD 146,68 juta, laba sebelum pajak naik 48,71% menjadi USD 32,21 juta, namun rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 11,29% menjadi USD 62,06 juta. Secara struktur, ekuitas naik 0,20% menjadi USD 2,92 miliar, liabilitas naik 19,9% menjadi USD 2,78 miliar, aset naik 8,9% menjadi USD 5,70 miliar. Anakan perusahaan, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), melaksanakan first mining di Proyek Emas Pani, Gorontalo.

Pengunduran diri Direksi dan kinerja keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan menjadi fokus utama dalam keterbukaan informasi ini, menggarisbawahi perkembangan operasional dan tantangan profitabilitas perusahaan tambahan besar tersebut





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PT Merdeka Copper Gold Tbk MDKA Pengunduran Diri Direksi RUPS Kinerja Keuangan 2025 OJK BEI

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