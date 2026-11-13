PT Mega Global Solusindo Luncurkan Layanan Keamanan Siber di Jakarta

PT Mega Global Solusindo memperkenalkan paket audit dan pengujian kerentanan siber untuk membantu perusahaan menghadapi ancaman digital di Jakarta, Kamis.

PT Mega Global Solusindo resmi memperkenalkan rangkaian layanan keamanan siber komprehensif untuk membantu perusahaan dan organisasi menghadapi ancaman digital yang semakin canggih. Peluncuran ini dilakukan dalam acara CSIRT Operation Readiness for Economics yang diselenggarakan oleh Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia di Aston Kartika Grogol Ballroom, Jakarta, Kamis (12/11).

Strategi Perlindungan Sistem Teknologi Informasi

PT Mega Global Solusindo menyajikan portofolio layanan yang dirancang khusus untuk memperkuat pertahanan sistem teknologi informasi perusahaan di tengah meningkatnya risiko peretasan dan pencurian data. Layanan inti yang diperkenalkan mencakup audit sistem informasi yang menyeluruh, pengujian kerentanan dan penetrasi, atau yang dikenal sebagai Vulnerability Assessment & Penetration Testing, serta penilaian risiko keamanan teknologi informasi.

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Selain jasa teknis tersebut, perusahaan juga menyediakan konsultasi sistem manajemen keamanan informasi yang bertujuan untuk membantu klien membangun kerangka kerja proteksi data yang tahan terhadap serangan siber. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap kebutuhan bisnis yang semakin mendesak dalam mengamankan aset digital dari potensi kerugian besar akibat malwares atau akses tidak sah.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Industri

Yusuf Faiz Shalahuddin, yang menjabat sebagai Lead Cyber Security PT Mega Global Solusindo, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung klien dalam mengidentifikasi celah keamanan dan mengevaluasi kerentanan sistem. Ia menjelaskan bahwa sebagai penyedia jasa audit dan pengujian keamanan yang terdaftar, pihaknya terus berupaya meningkatkan kesiapan sistem keamanan informasi bagi berbagai organisasi di Indonesia.

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Dukungan ini disampaikan melalui siaran pers yang dirilis pada Jumat (13/11), di mana Yusuf Faiz menekankan pentingnya evaluasi proaktif terhadap risiko digital. Pendekatan tersebut bertujuan agar organisasi tidak hanya bereaksi setelah serangan terjadi, tetapi memiliki ketahanan sistem yang kuat untuk mengantisipasi berbagai skenario serangan siber yang terus berkembang.

Dampak Nyata bagi Ekosistem Digital

Kehadiran layanan keamanan siber dari PT Mega Global Solusindo diharapkan dapat menurunkan tingkat kerentanan perusahaan terhadap ancaman seperti pencurian data pelanggan dan peretasan sistem internal. Dengan adanya audit dan pengujian penetrasi rutin, perusahaan dapat memperoleh gambaran jelas mengenai titik lemah infrastruktur IT mereka sebelum dimanfaatkan oleh aktor jahat di dunia maya.

Kerjasama dengan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia dalam ajang CSIRT Operation Readiness for Economics menunjukkan adanya sinergi industri dalam meningkatkan standar keamanan siber nasional. Event ini menjadi wadah bagi para pelaku bisnis dan profesional keamanan untuk saling berbagi strategi pertahanan digital yang efektif dan relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Tindak Lanjut dan Langkah Selanjutnya

PT Mega Global Solusindo berencana untuk terus memperluas jangkauan layanan konsultasi manajemen keamanan informasinya guna menjangkau lebih banyak sektor industri yang rentan terhadap serangan cyber. Langkah ini selaras dengan visi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan andal bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

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Para ahli menyarankan agar perusahaan segera melakukan penilaian risiko keamanan informasi secara berkala untuk memastikan bahwa protokol pertahanan mereka tetap relevan. Dengan mengadopsi layanan profesional dari penyedia terverifikasi seperti PT Mega Global Solusindo, organisasi dapat meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi akibat insiden keamanan siber di masa mendatang.