PT Krakatau Osaka Steel Tutup Operasi, Karyawan Unggah Video Perpisahan Viral

PT Krakatau Osaka Steel (PT KOS) mengumumkan penutupan operasinya di Cilegon pada April 2026 akibat tekanan dari produk baja impor murah asal China. Video perpisahan karyawan menjadi viral di media sosial, dengan pesan-pesan seperti 'Selamat Tinggal PT KOS' dan 'Terima kasih sudah menjadi rumah kedua'. Penutupan ini disebabkan oleh kerugian bertahun-tahun dan kelebihan kapasitas produksi global. PT KOS adalah perusahaan patungan antara Osaka Steel Co Ltd dan PT Krakatau Steel (Persero) dengan modal 70 juta dolar AS.

Video perpisahan para karyawan PT Krakatau Osaka Steel (PT KOS) telah menjadi trending di media sosial X dan Instagram. Di dalam video tersebut, karyawan-karyawan terlihat saling berpelukan, berfoto dengan kertas bertuliskan pesan-pesan seperti 'Selamat Tinggal PT KOS', 'Bunda, kita mulai lagi dari nol ya', atau 'Terima kasih sudah menjadi rumah kedua'.

Beberapa karyawan bahkan saling menandatangani seragam rekannya sebagai tanda kenangan. Video ini diunggah oleh akun Family Gathering Official KOS @thefamgath dan kemudian diunggah ulang di berbagai platform, memicu banyak komentar dari warganet. Banyak yang salah mengira PT KOS sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi baja dengan pusat di Cilegon. Padahal, PT KOS adalah perusahaan patungan antara Osaka Steel Co Ltd dan PT Krakatau Steel (Persero) dengan modal disetor sebesar 70 juta dolar AS.

Perusahaan ini didirikan pada Desember 2012 dan memproduksi berbagai jenis baja seperti besi ulir, besi polos, dan besi siku yang digunakan dalam konstruksi. Kapasitas produksinya mencapai 500.000 metrik ton per tahun, dengan perkiraan menyerap 170 tenaga kerja. Namun, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Akbar Djohan mengumumkan penutupan operasi PT KOS pada rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Penutupan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari produk baja impor murah asal China yang membuat perusahaan sulit bersaing di pasar domestik. Keputusan penutupan disetujui dalam rapat dewan direksi pada 23 Januari 2026, dengan penghentian produksi pada 30 April 2026 dan pembekuan operasional total pada 30 Juni 2026. Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Fedaus membenarkan adanya penghentian kegiatan produksi dan pemberhentian karyawan PT KOS.

Osaka Steel, sebagai pemegang saham, memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis di Indonesia karena mengalami kerugian bertahun-tahun, sebagian besar disebabkan oleh harga baja impor murah. Proses pemenuhan hak karyawan sesuai aturan perundangan telah dilakukan sejak akhir Januari 2026, dengan pemberhentian karyawan mencakup 160 orang. Osaka Steel dan Krakatau Steel berkomitmen memenuhi hak-hak karyawan, baik sesuai aturan yang berlaku maupun masa kerja masing-masing. Sekitar 20 karyawan yang menangani hal-hal terkait penutupan masih akan bekerja sampai akhir Juni 2026.

Pendiri SMInsights, Setiadharmaji Widodo, menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi industri baja tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga secara global. Masalah fundamental adalah kelebihan kapasitas produksi, dengan industri baja global mengalami kelebihan kapasitas hingga 600 juta ton. Ini merupakan masalah struktural yang mempengaruhi kompetisi yang tidak sehat. Industri baja China, misalnya, terkenal karena harga yang sangat murah, didukung oleh kebijakan pemerintah yang luar biasa, termasuk subsidi energi, material, dan biaya modal kerja berbunga rendah.

Mereka juga mendapatkan bantuan keuangan darurat, yang memungkinkan mereka menjual baja dengan harga di bawah harga keekonomian. Di tengah kelebihan kapasitas produksi, perusahaan baja China menjual dengan harga yang sangat rendah, membuat negara-negara maju dengan industri baja yang kuat dan berteknologi tinggi mengambil langkah proteksi. Pemerintah AS, misalnya, menerapkan tarif 50 persen untuk semua baja yang masuk ke AS, sementara di Uni Eropa, harga baja berkisar 600-800 dolar AS per ton, dan di India bahkan lebih tinggi.

Di Indonesia, harga baja impor China hanya sekitar 500 dolar AS per ton, sedikit berbeda dengan harga di China





