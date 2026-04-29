PT KAI Tutup Palang Kereta Tidak Memenuhi Standar Keselamatan, Dedi Mulyadi dan Bobby Rasyidin Tegaskan Langkah Tindak Lanjut

PT Kereta Api (KAI) akan menutup palang kereta yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dirut KAI Bobby Rasyidin dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan langkah tindak lanjut, termasuk pembangunan flyover dengan dana Rp 4 triliun dari Presiden Prabowo. Artikel ini juga mencakup syarat refund tiket, santunan korban kecelakaan, dan gempa di Bengkulu.

Dirut PT Kereta Api (KAI) Bobby Rasyidin mengungkapkan alasan perusahaan akan menutup palang kereta yang tidak memenuhi standar keselamatan. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk menjamin keamanan penumpang dan masyarakat umum.

Bobby memberikan keterangan kepada media di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Selasa dini hari tanggal 28 April 2026. Ia menegaskan bahwa selama fasilitas tersebut tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, maka harus ditutup tanpa pengecualian. Bobby juga menyatakan kesiapan PT KAI untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap organisasi massa (ormas) yang tidak patuh terhadap peraturan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengeluarkan pernyataan serupa, di mana ia menegaskan bahwa semua pintu perlintasan kereta api tidak boleh dikuasai oleh ormas.

Dedi meminta agar seluruh ormas yang melanggar peraturan tersebut ditindak tegas. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan flyover akan dilakukan secepatnya, mengingat sudah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Flyover ini akan dibangun dengan alokasi dana sebesar Rp 4 triliun yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Dedi juga menjelaskan bahwa perbaikan desain engineering detail (DED) untuk proyek flyover sedang dilakukan agar dapat segera diintegrasikan dengan proyek-proyek lainnya.

Dalam konteks ini, PT KAI juga telah mengeluarkan syarat-syarat refund tiket kereta yang terdampak kecelakaan, seperti yang terjadi pada KA Argo Bromo dan KRL. Selain itu, ada juga pemberian santunan dan asuransi untuk korban kecelakaan kereta di Bekasi. Di sisi lain, gempa bumi dengan magnitudo 4,5 mengguncang Enggano, Bengkulu, pada Rabu tanggal 22 April 2026. Bobby juga menegaskan bahwa keselamatan penumpang kereta api tidak membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan.

Topik terkait lainnya adalah usai pertemuan dengan korban, Presiden Prabowo telah menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk perbaikan 1.800 perlintasan kereta di Jawa





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PT KAI Keselamatan Kereta Api Dedi Mulyadi Bobby Rasyidin Flyover

United States Latest News, United States Headlines

