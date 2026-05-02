PT KAI Pasang Palang Pintu Sementara di JPL 86 dan Sorotan Tanggung Jawab Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

PT KAI memasang palang pintu sementara di JPL 86 pasca insiden taksi. Artikel ini membahas tanggung jawab dalam kecelakaan di perlintasan sebidang, kewajiban pengemudi, tanggung jawab PT KAI terhadap penumpang, serta solusi untuk meningkatkan keselamatan. Selain itu, berita ini juga merangkum berbagai peristiwa terkini di berbagai bidang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang JPL 86 setelah insiden taksi Green SM. Insiden ini kembali memunculkan pertanyaan krusial mengenai tanggung jawab dalam kecelakaan di perlintasan sebidang yang seringkali berakibat fatal.

Joni, perwakilan PT KAI, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 114, mewajibkan setiap kendaraan untuk berhenti ketika sinyal peringatan telah berbunyi. Pengemudi harus mengutamakan keselamatan dan memberikan hak utama kepada kereta api. Jika seorang pengemudi nekat menerobos palang pintu yang sudah berbunyi dan menyebabkan kecelakaan, maka kelalaian sepenuhnya berada di pihak pengemudi. Joni menegaskan bahwa kereta api memiliki hak utama di perlintasan sebidang.

Akibat kelalaian pengemudi, tanggung jawab utama atas kecelakaan tersebut berada pada pengemudi mobil. Pengemudi yang lalai bahkan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT KAI, menurut Joni, tidak bertanggung jawab atas kematian pengemudi kecuali jika hasil investigasi menunjukkan adanya kelalaian dari pihak KAI sendiri. Bukti kelalaian tersebut harus terungkap melalui investigasi yang komprehensif dan objektif.

Lebih lanjut, PT KAI memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keselamatan penumpang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Tanggung jawab ini mencakup biaya pengobatan bagi penumpang yang terluka, santunan bagi keluarga penumpang yang meninggal dunia, serta penggantian atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang akibat kecelakaan kereta api. Untuk mengurangi angka kecelakaan di perlintasan sebidang, Joni mengusulkan evaluasi menyeluruh yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keselamatan.

Ia menyambut baik kebijakan Presiden RI yang mengalokasikan dana sebesar 4 triliun rupiah untuk membenahi perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Selain isu keselamatan kereta api, berita lain juga menyoroti berbagai peristiwa terkini. Penghargaan diraih oleh perusahaan atas pengembangan inisiatif untuk menekan emisi. Pertandingan tinju dunia antara Naoya Inoue dan Junto Nakatani menjadi perhatian.

Aparat kepolisian terus menyelidiki dugaan penggunaan obat tidur terhadap anak-anak korban kekerasan di daycare Little Aresha Yogyakarta. Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Tlogowungu, Pati. Megawati Hangestri dikabarkan berubah pikiran dan bersedia kembali bermain di Liga Korea, dengan sosok tertentu menjadi kunci keputusannya. Jadwal F1 GP Miami 2026 menampilkan sesi sprint race dengan Lando Norris yang dipastikan start dari pole position.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti dugaan penguasaan lintasan kereta Ampera Bekasi oleh oknum ormas. Pratama Arhan dikabarkan memiliki kekasih baru, dan pemain sepak bola asal Amerika Selatan berpeluang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Persiapan Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 juga menjadi sorotan. Meninggalnya dokter internship dr Myta Aprilia Azmy menyoroti kondisi kerja dokter internship.

Shin Tae-yong mengidentifikasi mentalitas dan kondisi fisik sebagai hambatan utama bagi pemain Indonesia





