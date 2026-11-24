PT KAI Daop 1 Jakarta membongkar 155 dari 180 bangunan liar di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 343 jiwa telah direlokasi ke Hunian Senen demi keamanan jalur kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta telah melaksanakan pembongkaran 155 bangunan liar yang berada di bantaran jalur kereta api kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk membersihkan sisa 25 struktur bangunan dari total 180 unit yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi tersebut.

Progress Pembongkaran dan Relokasi Warga

PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat bahwa sebanyak 155 dari 180 bangunan liar di bantaran jalur kereta api kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara telah dibongkar secara tuntas. Selain itu, perusahaan telah berhasil merelokasi sebanyak 343 orang ke Hunian Senen sebagai bagian dari program penataan kawasan yang berkelanjutan.

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Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa hingga Selasa (24/11), sebanyak 112 Kepala Keluarga (KK) atau total 343 jiwa telah dipindahkan dan diterima dengan baik di Hunian Senen. Proses relokasi ini dilaksanakan melalui delapan tahap yang berbeda sejak tanggal 9 November 2026 hingga tahap terakhir yang baru saja selesai pada 24 November 2026.

Operasi Material dan Logistik Pembongkaran

Seiring dengan pembongkaran fisik, PT KAI Daop 1 Jakarta juga menangani logistik material hasil reruntuhan bangunan secara masif. Mulai dari tanggal 2 November hingga Selasa, 24 November 2026, petugas telah mengangkut material hasil pembongkaran sebanyak 270 muatan gerbong dalam kurun waktu 16 hari pelaksanaan kegiatan.

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Material sisa pembongkaran diangkut menggunakan gerbong datar menuju emplasemen Stasiun Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut. Dari stasiun tersebut, material akan diangkut menggunakan truk menuju tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah ditentukan. Pengangkutan material ini dilakukan secara bertahap demi mendukung percepatan penataan kawasan.

Keamanan Jalur dan Koordinasi Lembaga Terkait

Penataan kawasan Kampung Bahari dilaksanakan oleh KAI Daop 1 Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan sejumlah instansi terkait lainnya. Kolaborasi multipihak ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api secara signifikan.

Franoto Wibowo menekankan bahwa keberadaan bangunan liar di sekitar jalur kereta api berpotensi menimbulkan risiko keselamatan tinggi, baik bagi para penumpang kereta api maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Melalui penataan kawasan ini, PT KAI Daop 1 Jakarta berupaya mewujudkan lingkungan sekitar jalur kereta api yang lebih aman, bersih, dan tertata sesuai standar operasional.

Komitmen Kelanjutan Penataan Kawasan

PT KAI Daop 1 Jakarta menyatakan komitmen untuk melanjutkan penataan kawasan secara bertahap di masa mendatang. Langkah ini akan terus dilakukan melalui koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur kereta api.

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Dalam setiap tahapan penataan berikutnya, perusahaan akan mengedepankan tiga aspek utama yaitu aspek keselamatan operasional, kepedulian sosial terhadap warga yang terdampak, serta keberlanjutan penataan lingkungan. PT KAI Daop 1 Jakarta juga memastikan bahwa keselamatan dan kelancaran operasional perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aksi pembongkaran dan relokasi yang dilakukan.