PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker meluncurkan Proteksi Plus, solusi digital one-stop untuk kemudahan klaim, premi, dan manajemen risiko bisnis yang transparan.

Perusahaan pialang dan konsultasi asuransi PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker (JPS) resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Proteksi Plus. Platform ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk membantu pengguna dalam mengelola perlindungan asuransi secara lebih efisien dan transparan. Inisiatif peluncuran ini dilakukan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Mekanisme Solusi Asuransi Terintegrasi

Proteksi Plus mengusung konsep one-stop solution for insurance yang menyatukan berbagai fitur penting dalam satu ekosistem digital. Pengguna aplikasi dapat dengan mudah mencari dan memilih jenis perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan personal maupun bisnis mereka.

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Lebih dari sekadar pencarian produk, aplikasi ini memfasilitasi pembayaran premi secara langsung serta pelaporan klaim. Proses klaim pun dapat dipantau secara real-time oleh pengguna hingga tahap penyelesaian atau tuntas, menghilangkan hambatan birokrasi manual.

Posisi CEO Tentang Transparansi dan Mitra Risiko

Chief Executive Officer PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker, Ruddy Sudjono, menyatakan bahwa perlindungan yang tepat harus diiringi dengan proses yang mudah dan transparan. Ia menekankan bahwa perusahaan hadir lebih dari sekadar broker, melainkan sebagai partner risiko dan biaya bagi bisnis klien.

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Menurut Ruddy, Proteksi Plus adalah wujud komitmen perusahaan untuk beradaptasi di era digital. Ia meyakini bahwa kepercayaan klien dapat dibangun melalui kemudahan akses informasi dan kecepatan proses layanan yang diberikan melalui platform ini.

Analisis Masalah Pengelolaan Asuransi di Bisnis

Dalam dunia bisnis, setiap keputusan, aktivitas, dan aset selalu berdampingan dengan risiko. Ruddy mengungkap bahwa banyak perusahaan merasa sudah terlindungi karena memiliki asuransi, namun pengelolaannya kerap tidak tepat dan memakan biaya tinggi.

Masalah umum yang sering dihadapi meliputi premi yang tidak efisien, polis yang kompleks, duplikasi manfaat, hingga ketidakpastian proses klaim. Ketika risiko terjadi, dampaknya tidak berhenti pada kerugian materi semata, tetapi juga berimbas pada arus kas yang terganggu.

Dampak Operasional dan Langkah ke Depan

Gangguan pada operasional bisnis dan reputasi perusahaan sering kali menjadi konsekuensi serius dari manajemen risiko yang buruk. Ruddy menilai bahwa kompleksitas pengelolaan asuransi harus diubah agar tidak lagi menjadi beban tersendiri bagi manajemen perusahaan.

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Dengan kehadiran Proteksi Plus, PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker berharap dapat mengubah persepsi bahwa mengelola asuransi harus selalu rumit. Platform ini diharapkan dapat memberikan ketenangan pikiran bagi klien dengan memastikan proses klaim yang lancar dan terdokumentasi dengan baik.