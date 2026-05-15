PT Hutama Karya: Tol Trans-Sumatera mencatatkan peningkatan trafik

PT Hutama Karya mencatatkan peningkatan trafik di ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) melewati libur panjang akhir pekan Kenaikan Yesus Kristus 2026. Jumlah kendaraan melintas meningkat 28,26 persen dibandingkan dengan trafik normal.

PT Hutama Karya (Persero) mencatat sebanyak 123.937 kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) selama periode libur panjang akhir pekan Kenaikan Yesus Kristus pada 14 Mei 2026.

Jumlah tersebut meningkat 28,26 persen dibandingkan trafik normal pada sejumlah ruas tol yang telah beroperasi. Pelaksana Tugas (Plt) Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya Hamdani mengatakan peningkatan trafik terjadi di sejumlah ruas utama, khususnya koridor penghubung antarkota, akses menuju kawasan perkotaan, dan jalur mobilitas masyarakat selama libur panjang. Hutama Karya mencatat kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka) mencapai 15.174 kendaraan atau meningkat 16,78 persen dibandingkan trafik normal.

Kemudian, kendaraan yang melintas di Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih (Palindra dan Indraprabu) tercatat sebanyak 15.696 kendaraan atau naik 14,49 persen dibandingkan kondisi normal. Untuk Tol Bengkulu–Taba Penanjung (Bengtaba), volume kendaraan tercatat sebanyak 2.065 kendaraan atau meningkat 45,22 persen dibandingkan trafik normal. Pada Tol Pekanbaru–Dumai (Permai), volume kendaraan mencapai 15.081 kendaraan atau naik 4,82 persen dibandingkan kondisi normal. Selain itu, Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar mencatat peningkatan tertinggi dengan jumlah kendaraan mencapai 8.878 kendaraan atau melonjak 99,06 persen dibandingkan trafik normal





