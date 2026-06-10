PT Harmoni Semesta Investama Resmi Jadi Pengendali Baru VISI Usai Akuisisi Rp 178,75 Miliar

Aksi korporasi pengambilalihan saham PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) oleh PT Harmoni Semesta Investama telah tuntas, mengubah struktur kepemilikan perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan tersebut.

PT Harmoni Semesta Investama telah mengakhiri proses pengambilalihan saham PT Satu Visi Putra Tbk ( VISI ) setelah membeli 1,9 miliar lembar saham atau setara dengan 61,85% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan dari David Dwiputra pada 9 Juni 2026.

Transaksi senilai Rp 178,75 miliar dengan harga pelaksanaan Rp 94 per saham ini membuat PT Harmoni Semesta Investama menjadi pengendali baru VISI. Perusahaan holding yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten, ini dimiliki Nagita Slavina Mariana Tengker sebesar 51% dan Raffi Farid Ahmad sebesar 49%, dengan susunan pengurus Raffi Farid Ahmad sebagai Komisaris dan Nagita Slavina Mariana Tengker sebagai Direktur. Nagita juga merupakan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) perusahaan holding tersebut.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi investasi dan pengembangan usaha yang bertujuan memperluas bisnis serta memperkuat posisi sebagai pengendali baru. PT Harmoni Semesta Investama menilai pengambilalihan dapat meningkatkan akses terhadap alternatif pendanaan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dengan manfaat jangka panjang untuk perseroan dan pemegang sahamnya. Dalam keterbukaan informasi, pembeli tidak memiliki hubungan afiliasi dengan VISI maupun penjual, serta tidak diperlukan persetujuan dari pihak berwenang.

Sebagai konsekuensi menjadi pengendali baru, PT Harmoni Semesta Investama akan melakukan penawaran tender wajib kepada pemegang saham publik sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka





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