PT Global Loyalty Indonesia membantah hoaks yang menyebut Giorgio Antonio Chandra sebagai CEO dan pemilik perusahaan. Pihak GLI menegaskan Giorgio tidak memiliki hubungan struktural maupun saham di perusahaan, kehadirannya hanya sebagai bintang tamu pada acara 2025.

PT Global Loyalty Indonesia (GLI) secara resmi membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai Giorgio Antonio Chandra . Kabar yang menyebut Giorgio sebagai CEO sekaligus pemilik PT Global Loyalty Indonesia dinilai tidak benar oleh perusahaan.

Pihak GLI menegaskan bahwa Giorgio tidak memiliki hubungan struktural, jabatan manajemen, maupun kepemilikan saham dalam organisasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi perusahaan,@gli.id, sebagai respons terhadap spekulasi yang berkembang luas di dunia maya. Dalam pernyataan tersebut, GLI menjelaskan bahwa kehadiran Giorgio Antonio Chandra hanya sebagai bintang tamu dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh perusahaan pada tahun 2025. Tidak ada hubungan lebih lanjut antara Giorgio dengan perusahaan, baik secara struktural maupun kepemilikan saham.

Tujuannya adalah untuk meluruskan informasi yang dianggap keliru dan mencegah kesalahpahaman yang lebih luas di masyarakat. Perusahaan berharap publik tidak lagi memercayai kabar yang tidak memiliki dasar jelas.ggi. Sebuah klarifikasi resmi dari PT Global Loyalty Indonesia telah dipublikasikan untukMembers fokuskan pada fakta yang relevan, GLI mencatat bahwa Giorgio Antonio Chandra tidak tercatat dalam struktur manajemen atau sebagai pemegang saham. Informasi tersebut disampaikan dengan jelas agar masyarakat dapat membedakan antara fakta dan hoaks.

Dengan demikian, GOALS dari klarifikasi ini adalah menjaga reputasi perusahaan serta memastikan bahwa informasi yang beredar akurat. Pihak GLI juga mengingatkan untuk selalu mengecek sumber berita yang terpercaya sebelumShares of the company's stock did not dipengaruhi oleh kabar tersebut karena tidak memiliki dasar. Pencapaian dariklarifikasi iniharusdipersepsikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalamemberi informasi yang benar. Melalui langkah ini,diharapkan masyarakat lebih kritis terhadap berita yang muncul di media sosial.

Keseluruhan penegasan ini merupakan upayaGLI untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap bisnisnya. Di sisi lain, Giorgio Antonio Chandra belum memberikan komentar lebih lanjut terkait pembantahan ini. Namun, pernyataan resmi dari GLI sudah cukup jelas bahwa hubungannya hanya sebatas tamu undangan pada acara khusus. Dengan begitu, segala kabar yang menyatakan sebaliknya dapat dianggap tidak valid.

Kesimpulannya, pembantahan ini penting untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap struktur kepemilikan dan manajemen PT Global Loyalty Indonesia. Perusahaan menuturkan bahwa akan terus berkomunikasi dengan publik melalui saluran resmi yang ada





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PT Global Loyalty Indonesia Giorgio Antonio Chandra Bantah Hoaks CEO Pemilik

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