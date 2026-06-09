PT GLI Klarifikasi: Giorgio Antonio Bukan CEO atau Pemilik, Hanya Tamu Acara

PT Global Loyalty Indonesia menyanggah rumor yang menyebut Giorgio Antonio sebagai CEO dan pemilik saham. Perusahaan menjelaskan hanyalah tamu undangan pada acara internal 2025, tanpa jabatan atau kepemilikan. Klarifikasi ini muncul amid gempuran isu hubungannya dengan Sarwendah, yang juga dianggap vulgar dan berpotensi rugi finanziar.

PT Global Loyalty Indonesia (GLI) memberikan klarifikasi resmi terkait rumor yang menyebutkan Giorgio Antonio sebagai CEO dan pemilik saham perusahaan. Dalam pernyataannya, pihak PT GLI menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan keliruan yang tersebar luas di media sosial.

Perusahaan menjelaskan bahwa Giorgio Antonio tidak memiliki jabatan manajemen atau kepemilikan saham dalam struktur PT GLI. Kehadirannya di lingkungan perusahaan sebelumnya hanya sebagai tamu undangan dalam satu acara internal yang digelar pada tahun 2025, yang kemudian memicu salah persepsi dan menjadi rumor. PT GLI menilai penting untuk mengklarifikasi guna mencegah penyebaran informasi tidak akurat dan mengingatkan publik untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial. Perusahaan berharap klarifikasi ini dapat menghentikan spekulasi dan mengembalikan fokus pada aktivitas bisnis mereka.

Rumor tersebut muncul setelah nama Giorgio Antonio kerap dikaitkan dengan berbagai isu di media sosial, termasuk klaim sebagai eksekutif PT GLI. Selain itu, hubungan dekatnya dengan Sarwendah, mantan ART yang juga sorotan publik, menambah perbincangan. Sarwendah baru-baru ini tidak melakukan live streaming setelah video permintaan maafnya viral, memicu spekulasi kerugian finansial hingga belasan miliaran, serta kritik atas konten yang dinilai vulgar. Sesi live mereka berdua menerima banjir kritik, terutama dari segi mental anak.

Massa lalu Giorgio Antonio sebagai binaragawan juga kembali dikulik netizen. Di tengah gempuran isu, kesehatan mental anak menjadi sorotan baru





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PT Global Loyalty Indonesia Giorgio Antonio Sarwendah CEO Kabar Klarifikasi

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