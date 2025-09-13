PT Gag Nikel Resmi Beroperasi Kembali di Raja Ampat

Kementerian ESDM umumkan PT Gag Nikel kembali beroperasi setelah evaluasi PROPER menunjukkan peringkat hijau. Pembukaan kembali operasi ini menuai pro dan kontra, dengan aktivis lingkungan menyoroti potensi dampak negatif terhadap lingkungan di Raja Ampat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa PT Gag Nikel telah resmi beroperasi kembali sejak Rabu, 3 September 2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan PT Gag Nikel meraih peringkat hijau. Hal ini berarti perusahaan telah memenuhi seluruh aspek tata kelola lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Keputusan pembukaan kembali operasi PT Gag Nikel ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Pengoperasian PT Gag Nikel dihentikan sementara pada awal Juni 2025. Penghentian ini merupakan respon terhadap kekhawatiran masyarakat dan aktivis lingkungan terkait dampak lingkungan dan sosial dari operasi tambang nikel tersebut di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menekankan perlunya perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah terhadap lingkungan di Raja Ampat. Ia menilai pertambangan di wilayah tersebut patut menjadi fokus utama karena telah menjadi isu yang viral.Arie Rompas menjelaskan bahwa keberadaan proyek pertambangan nikel di Pulau Gag berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di kawasan tersebut. Menurutnya, Pulau Gag seharusnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas penambangan. Arie juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tetap melanjutkan penambangan nikel di Pulau Gag, dampak negatifnya terhadap lingkungan akan sangat besar. Ia menyebutkan luas Pulau Gag sekitar 6.000 kilometer persegi, sedangkan izin yang diberikan untuk kegiatan pertambangan seluas hampir 13.000 kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa skala penambangan yang direncanakan begitu besar dan berpotensi merusak ekosistem Pulau Gag. Selain itu, Arie menyoroti karakteristik tambang nikel di Indonesia yang umumnya berupa open pit mining atau penambangan dengan membuka lahan tanah dan hutan secara langsung, yang tentu saja memiliki dampak signifikan terhadap kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati





kompascom / 🏆 9. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Pertambangan RT Gag Nikel Ekosistem Raja Ampat Polisi Lingkungan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Satgas PKH Segel Kawasan Konsesi Nikel PT Tonia Mitra SejahteraPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Satgas PKH Segel Kawasan Konsesi Nikel Perusahaan Milik Keluarga Gubernur SultraJPNN.com : Penyegelan Tim Satgas PKH ini ditandai dengan pemasangan sebuah papan plang besi segi empat di atas kawasan konsesi PT TMS

Baca lebih lajut »

Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Tambang Nikel di Pulau Gag Papua Sudah Beroperasi Lagi Sejak 3 SeptemberOperasional PT Gag Nikel di Raja Ampat kembali berjalan sejak 3 September 2025 setelah dihentikan. Kementerian ESDM memastikan kepatuhan akan aturan lingkungan.

Baca lebih lajut »

Greenpeace Murka, Kecam Izin Baru PT Gag Nikel yang Bakal Merusak Raja AmpatPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

PT Gag Nikel Beroperasi Lagi di Raja Ampat, Greenpeace Soroti DampaknyaPT Gag Nikel sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9/2025). Mengapa kita perlu peduli terhadap isu pertambangan nikel ini? Ini kata Greenpeace

Baca lebih lajut »