PT Freeport Indonesia Dukung Skim Ekspor Satu Pintu Danantara Selama Birokrasi Tidak Bertambah

PT Freeport Indonesia menyambut positif rencana pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk ekspor satu pintu, selama efisiensi terjaga.

PT Freeport Indonesia menanggapi wacana pemerintah untuk memperluas komoditas Sumber Daya Alam melalui skema ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Perusahaan menilai kebijakan strategis ini berdampak positif bagi negara, selama implementasinya tidak menambah atau memperpanjang rantai birokrasi perdagangan yang ada.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa peran Danantara sebagai agen ekspor diharapkan dapat berjalan secara efisien tanpa menimbulkan hambatan dalam tata kelola ekspor komoditas pertambangan. Keyakinan ini muncul karena sistem yang berlaku saat ini telah berjalan langsung kepada pembeli di negara tujuan tanpa melalui transit yang rumit.

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Mekanisme Ekspor Langsung Tanpa Transit

Tony Wenas menyatakan bahwa selama ini skema penjualan dan pengiriman ekspor tembaga oleh perusahaannya telah berjalan sangat lurus menuju pihak pembeli di negara tujuan. Produk tembaga dengan kualitas 99,99 persen atau four nines ini dikirim tanpa menggunakan negara transit, sehingga prosesnya tetap transparan dan langsung.

Acuan penetapan harga produk tembaga oleh PT Freeport Indonesia mengacu pada standar harga London Metal Exchange atau LME yang sudah jelas. Faktor kejelasan standar kualitas produk sebesar 99,99 persen serta patokan harga internasional menjadi elemen utama yang menjamin kelancaran transaksi internasional tanpa gangguan birokrasi tambahan.

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Persetujuan Manajemen Danantara Ekspor

Tony Wenas menegaskan bahwa tidak terdapat kendala maupun isu operasional terkait rencana penataan ekspor terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Ia menilai bahwa jika pemerintah memastikan tidak ada penambahan mata rantai birokrasi, maka kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.

Menurut Tony, efisiensi adalah kunci keberhasilan skema ekspor baru ini. Selama agen ekspor seperti Danantara dapat beroperasi tanpa menciptakan hambatan administratif baru, maka dukungan penuh dari sektor swasta akan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa ekspor komoditas harus dilakukan dengan cara yang straight forward.

Perintah Menteri Bahlil Larang Transit

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memerintahkan agar kegiatan ekspor sumber daya alam termasuk batu bara dikirim langsung ke negara tujuan. Ia melarang adanya pengiriman barang melalui negara tetangga sebagai transit yang dapat menimbulkan masalah dalam pencatatan ekspor.

Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pengiriman komoditas seperti LNG ke Jepang maupun Korea harus dilakukan langsung tanpa perantara. Ia menyebut bahwa penggunaan negara lain sebagai transit hanya menguntungkan negara transit tersebut dalam hal pajak dan neraca perdagangan, yang seharusnya menjadi hak Indonesia.

Menteri Bahlil juga menyoroti praktik ekspor batu bara yang sering kali dicatat melalui Singapura. Ia mempertanyakan bagaimana Singapura yang tidak memiliki kawasan tambang dapat mencatat pencatatan ekspor batu bara yang sangat tinggi, padahal komoditas tersebut berasal dari Indonesia.

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Regulasi Baru Ekspor Satu Pintu

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Peraturan ini mengatur bahwa komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor untuk memastikan kedaulatan negara.

Peraturan Pemerintah ini diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Permendag ini mengatur bahwa perizinan berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batu Bara hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 sebagai masa transisi.

Setelah tanggal 31 Desember 2026, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Permendag yang terdiri dari 13 pasal ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 29 Mei 2026 dan resmi berlaku pada 1 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyambut baik aturan larangan ekspor melalui negara transit. Ia menyebut bahwa total ekspor batu bara melalui Singapura mencapai sekitar 50 hingga 60 juta ton yang sebenarnya berasal dari Indonesia.