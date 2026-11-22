Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas gangguan hotline keluarga akibat lonjakan panggilan pasca kebakaran pabrik permen di Cikande pada 22 November 2026.

Manajemen PT Fonusa Agung Mulia secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas terganggunya akses komunikasi antara perusahaan dengan keluarga para korban yang terkait dengan insiden kebakaran di kawasan industri. Kepastian kejadian ini terjadi pada Minggu, 22 November 2026, di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang melibatkan fasilitas produksi milik perusahaan tersebut.

Mekanisme Hotline Gawat Darurat

Sebagai respons langsung terhadap lonjakan permintaan informasi, PT Fonusa Agung Mulia sebelumnya telah berinisiatif untuk membuka saluran telepon darurat atau hotline khusus. Tujuan utama dari penyediaan fasilitas komunikasi ini adalah untuk menjadi pusat informasi terpusat bagi para anggota keluarga karyawan yang terdampak oleh peristiwa tersebut agar dapat terhubung dengan pihak perusahaan.

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Kendati demikian, efektivitas saluran komunikasi tersebut sempat terganggu karena kewalahan dalam menangani volume panggilan masuk yang sangat tinggi. Sistem telepon darurat yang tersedia tidak mampu menampung antrean panggilan yang masuk secara serentak dari berbagai pihak yang ingin menanyakan kabar dan status keselamatan, sehingga menyebabkan kegagalan koneksi untuk beberapa waktu.

Posisi dan Tanggapan Pihak Perusahaan

Efri, yang menjabat sebagai Head of Human Capital Business Partner di PT Fonusa Agung Mulia, menyampaikan penjelasan dan permintaan maaf tersebut secara langsung di lokasi kejadian pada hari Minggu, 22 November 2026. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa gangguan teknis pada hotline adalah akibat dari tingginya minat publik dan kekhawatiran keluarga yang memicu lonjakan volume panggilan secara bersamaan.

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Pernyataan resmi dari pihak manajemen ini bertujuan untuk memperjelas bahwa gangguan komunikasi bukanlah akibat dari kelalaian atau pengabaian kewajiban perusahaan terhadap keselamatan karyawan dan keluarganya, melainkan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur telepon dalam menangani arus data komunikasi yang luar biasa deras.

Latar Belakang dan Profil Grup Unifam

Perusahaan yang mengalami kejadian ini merupakan anak usaha yang beroperasi di bawah naungan Unifam Group atau PT United Family Food, sebuah kelompok usaha besar yang telah mapan di industri barang konsumsi cepat saji atau Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). Dalam struktur ekosistem bisnis grup tersebut, PT Fonusa Agung Mulia memegang peran vital sebagai fasilitas manufaktur utama yang memproduksi berbagai merek permen populer yang familiar di pasar Indonesia.

Berbagai merek permen yang diproduksi di fasilitas tersebut antara lain Milkita, Jagoan Neon, Super Zuper, Cola Candy, hingga DeFanty. Produk-produk ini memiliki jejak distribusi yang luas di seluruh Indonesia, menjadikan PT Fonusa Agung Mulia sebagai entitas bisnis yang signifikan dalam rantai pasok industri konfeksi nasional dan menjadi perhatian publik yang luas setelah insiden tersebut.

Riwayat Kepemimpinan Keluarga Pendiri

Unifam Group merupakan konglomerasi bisnis yang berbasis keluarga dengan rekam jejak sejarah panjang di sektor pangan Tanah Air. Cikal bakal grup usaha ini dirintis pada tahun 1981 oleh sepupu kakak beradik, yaitu Susylia Sukana yang akrab disapa Ibu Susy, bersama dengan mendiang kakaknya, Harsono Pangjaya. Awalnya, mereka menggerakkan bisnis ini dengan nama awal PT Unican Surya Agung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Unican.

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Seiring dengan perkembangan skala bisnis yang semakin masif, tongkat estafet kepemimpinan dan kendali operasional perusahaan kemudian diteruskan kepada generasi kedua. Putra pertama Susylia Sukana, yaitu Steven Erwin Wijaya, dipercaya untuk menduduki kursi Chief Executive Officer (CEO) dan secara aktif menginisiasi transformasi identitas perusahaan menjadi PT United Family Food atau Unifam pada tahun 2012.

Selain Steven, figur generasi kedua lainnya dari keluarga pendiri yang turut dikenal luas di kalangan pelaku usaha adalah putra ketiga Susylia Sukana, Reynold Wijaya. Sebelum dikenal sebagai salah satu pendiri dan CEO platform pendanaan digital Modalku, Reynold Wijaya tercatat pernah meniti karier dan menjabat sebagai manajer operasional di lingkungan Unifam, menunjukkan jejak kepemimpinan yang kuat dalam ekosistem keluarga besar ini.