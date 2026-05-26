PT Fast Food Indonesia Tbk: Pendapatan, Beban, Laba, Ekuitas, Liabilitas, Aset

PT Fast Food Indonesia Tbk meraup pendapatan Rp 1,42 triliun hingga Maret 2026, naik 18,59 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan naik 23,29 persen menjadi Rp 598,59 miliar, laba bruto naik 15,40 persen menjadi Rp 824,52 miliar.

Perseroan menekan beban penjualan dan distribusi sebesar 0,32 persen, beban umum dan administrasi susut 15,4 persen, beban operasi lain turun 11 persen. Perseroan mencetak laba usaha Rp 30,13 miliar hingga kuartal pertama 2026, berbeda dari periode sama tahun sebelumnya rugi Rp 35,96 miliar. Perseroan mencatat kenaikan penghasilan keuangan menjadi Rp 510,43 juta, beban keuangan turun menjadi Rp 22,56 miliar. Perseroan mencatat lonjakan atas laba entitas asosiasi sebesar 595,8% menjadi Rp 1,60 miliar.

Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 13,28 miliar hingga Maret 2026, berbeda dari periode sama tahun sebelumnya rugi Rp 36,77 miliar. Perseroan meraih laba per saham dasar sebesar Rp 3 dari periode sama tahun sebelumnya rugi Rp 9. Ekuitas perseroan tercatat Rp 464,69 miliar hingga kuartal pertama 2026, liabilitas perseroan naik menjadi Rp 4,72 triliun hingga Maret 2026, aset perseroan naik menjadi Rp 5,19 triliun hingga Maret 2026.

Pelayan merapikan banner bergambar karakter di KFC Salemba, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Banner bergambar tersebut berguna untuk pembatas bagi pengunjung yang makan di tempat saat fase kenormalan baru





