PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) Melakukan Private Placement dan Catat Kinerja Kuartal Pertama 2026 yang Tumbuh

PT Energi Mega Persada Tbk melaksanakan private placement saham baru senilai Rp 338,38 miliar dan mengumumkan kinerja keuangan kuartal pertama 2026 dengan penjualan tumbuh 16,99% serta laba bersih naik 1,8%.

PT Energi Mega Persada Tkb (ENRG) mengumumkan rencana penerbitan saham baru melalui private placement . Sehubungan dengan hal itu, perusahaan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis 18 Juni 2026, menerbitkan 218.313.500 saham baru seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Harga pelaksanaan private placement ditetapkan pada Rp 1.550 per saham. Dengan demikian, total dana yang diraup mencapai Rp 338,38 miliar. Penggunaan dana dialokasikan untuk keperluan modal kerja anak perusahaan, yakni PT Imbang Tata Alam dan EMP Malacca Strait SA. Setelah transaksi private placement ini, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor penuh perseroan akan meningkat menjadi 26.564.543.750 saham atau setara dengan Rp 6,95 triliun.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur modal perusahaan dan mendukung ekspansi bisnis di sektor hilirisanya. Secara paralel, perusahaan juga mencatat kinerja keuangan yang positif pada kuartal pertama 2026. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke BEI pada Kamis 11 Juni 2026, penjualan bersih ENRG mencapai US$ 136,93 juta, melonjak 16,99% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$ 117,04 juta. Sementara itu, laba bersih naik sebesar 1,8% menjadi US$ 18,31 juta hingga Maret 2026 dari US$ 17,97 juta di kuartal pertama 2025.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) EMP, Syailendra S. Bakrie, menyatakan bahwa kinerja tersebut mencerminkan kondisi yang baik atas portofolio yang dikelola perusahaan. Ia menambahkan bahwa perusahaan akan melanjutkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta berinvestasi di tahun 2026 untuk mendukung peningkatan produksi dan cadangan migas. Detail laporan keuangan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada berbagai parameternya.

Beban pokok penjualanactually turun sedikit menjadi US$ 78,47 juta dari US$ 79,13 juta di tahun sebelumnya, sehingga laba bruto naik 54,2% menjadi US$ 52,53 juta. Beban usaha meningkat dari US$ 4,96 juta menjadi US$ 5,92 juta. Di sisi lain, EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) tumbuh 29% menjadi US$ 94,02 juta. Total ekuitas naik menjadi US$ 841,30 juta per Maret 2026 dibandingkan US$ 822,74 juta pada akhir Desember 2025.

Liabilitas juga meningkat dari US$ 999,58 juta menjadi US$ 1,02 miliar, sementara aktiva naik dari US$ 1,82 miliar menjadi US$ 1,86 miliar. Kas dan setara kas menunjukkan peningkatan signifikan, dari US$ 62,24 juta pada Desember 2025 menjadi US$ 89,67 juta pada Maret 2026. Wakil Direktur Utama dan Chief Financial Officer (CFO) EMP, Edoardus Ardianto, menjelaskan bahwa untuk mendukung tujuan operasi, perusahaan tetap berkomitmen terhadap pengalokasian modal secara strategis dan manajemen keuangan yang baik.

Ia menyatakan bahwa dana hasil penerbitan obligasi dalam rupiah pada kuartal pertama 2026 akan digunakan untuk pelunasan fasilitas pinjaman yang ada serta untuk mendanai kebutuhan modal kerja. Strategi ini, katanya, akan memperkuat arus kas perusahaan menjadi lebih fleksibel dan menurunkan beban keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, perusahaan juga baru saja mengumumkan akuisisi 100 persen kepemilikan di PT Sulawesi Regas Satu (SRGS), yang memiliki kontrak sewa Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang akan dimulai pada 27 Juni 2023, menunjukkan komitmen dalam pengembangan infrastruktur energi. Kinerja positif ini didorong oleh kondisi portofolio yang baik dan langkah strategis perusahaan dalam mengelola modal dan belajar operasional. Pertumbuhan penjualan yang kuat sebesar hampir 17% menunjukkan permintaan yang solid atas produk energi yang di distributing.

Penurunan beban pokok penjualan meski kecil, berdampak besar pada peningkatan marjin laba bruto. Investasi dalam eksplorasi dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan cadangan dan produksi di masa depan. Kombinasi antara peningkatan aktiva, ekuitas, dan kas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi finansial yang sehat dan memiliki ruang untuk terus berinvestasi. Strategi diversifikasi sumber pendanaan, termasuk private placement dan penerbitan obligasi, juga turut memperkuat struktur keuangan.

Di tengah volatilitas pasar global, EMP tampak dapat memanfaatkan kondisi untuk mempercepat pertumbuhan. Dengan memset pertumbuhan yang berkelanjutan, berbagai langkah yang diambil, termasuk akuisisi SRGS, sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi yang komprehensif dan berkelanjutan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energi Mega Persada Private Placement Laporan Keuangan Kuartal Pertama 2026 Penjualan Naik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krisis Selat Hormuz Dorong Asia Tenggara Percepat Diversifikasi EnergiIEA menyatakan krisis energi akibat gangguan di Selat Hormuz mengekspos kerentanan struktural sektor energi Asia Tenggara, mendorong perlunya diversifikasi pasokan, efisiensi energi, dan kerja sama regional yang lebih kuat.

Read more »

Triputra Agro Kantongi Dividen Rp1,29 Triliun dari Anak UsahaTriputra Agro Persada umumkan pembagian dividen dari PT Agro Multi Persada senilai Rp1,29 triliun.

Read more »

Sinergi Migas dan Energi Terbarukan Dinilai jadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik GlobalMigas dan EBT tidak boleh diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan, melainkan sebagai dua instrumen utama yang harus berjalan beriringan untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional.

Read more »

Viral Sarwendah-Giorgio Antonio Live Jualan tapi sambil Umbar Kemesraan, Nanda Persada: Tak SenonohSarwendah dan Giorgio Antonio kerap umbar kemesraan saat live jualan di TikTok, Nanda Persada lontarkan protes.

Read more »