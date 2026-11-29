PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi menambah modal melalui private placement senilai Rp 220,96 triliun untuk ekspansi fasilitas CIL di Proyek Emas Pani, Gorontalo.

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) selaku anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk ( MDKA) telah resmi mengesahkan rencana penambahan modal sebesar Rp 220,96 triliun melalui mekanisme private placement. Keputusan strategis ini lahir dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2026 dan dikukuhkan pada hari Minggu, 29 November 2026. Langkah korporasi ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan modal kerja serta percepatan pengembangan usaha tambang di Provinsi Gorontalo.

Hasil Pemungutan Suara RUPSLB November 2026

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), total suara sah yang mendukung pengesahan private placement mencapai 2.313.425.256 suara atau setara dengan 57,63 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. SuaraAbstain tercatat sebesar 20.768.400 suara atau 0,51 persen, sementara jumlah suara tidak setuju sangat minim yaitu 49.100 suara atau 0,001 persen. Hasil pemungutan suara ini menandai persetujuan penuh pemegang saham independen terhadap rencana peningkatan kapasitas modal perusahaan.

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Dalam mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) ini, PT Merdeka Gold Resources Tbk akan menerbitkan maksimal sebanyak 1.473.136.606 saham baru. Jumlah emisi saham tersebut mewakili 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan total modal disetor senilai 14.731.666.060 saham. Setiap saham baru memiliki nilai nominal sebesar Rp 150 per lembar saham. Nilai nominal dan jumlah saham ini akan dihitung berdasarkan harga penempatan yang disepakati dalam mekanisme penawaran terbatas kepada pihak-pihak tertentu.

Alokasi Dana dan Dampak Dilusi Kepemilikan Saham

Manajemen PT Merdeka Gold Resources Tbk menetapkan alokasi dana dari hasil private placement ini untuk tiga kebutuhan utama operasional perusahaan. Sekitar 50 persen dari total dana dialokasikan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal, pembelian saham, dan pembelian aset strategis. Alokasi ini bertujuan untuk mempercepat konstruksi fasilitas pengolahan emas baru di area pertambangan.

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Sisa dana dihabiskan dengan pembagian merata di antara modal kerja dan restrukturisasi utang. Sekitar 25 persen dana digunakan khusus untuk kebutuhan modal kerja guna menjamin kelancaran operasional harian. Sementara itu, sekitar 25 persen lainnya dicadangkan untuk pembayaran kembali, refinancing, atau pelunasan kewajiban utang perusahaan dan entitas afiliasi grup. Setelah pelaksanaan private placement efektif, persentase kepemilikan saham pemegang saham saat ini akan mengalami dilusi sebesar 9,091 persen.

Akselerasi Fasilitas CIL di Proyek Emas Pani Gorontalo

Dana dari penambahan modal ini secara khusus difokuskan pada percepatan Proyek Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. PT Merdeka Gold Resources Tbk akan menambah fasilitas Carbon-in-Leach (CIL) menjadi dua unit untuk melipatgandakan produksi emas di masa depan. Pembangunan fasilitas CIL Fase 1 sedang berlangsung dengan kapasitas pemrosesan sebesar 12 juta ton per tahun atau million tonnes per annum (Mtpa).

Fasilitas CIL Fase 1 ini didesain dengan potensi peningkatan kapasitas atau surge capacity sebesar 20 persen. Desain ini memungkinkan hasil produksi atau throughput mencapai 14,4 Mtpa. Transisi ini menandai perubahan penting dari tahap ramp-up menuju operasi berskala besar dengan kemampuan generate kas yang lebih kuat. Presidensi Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk, Boyke P. Abidin, menyebutkan bahwa pabrik dirancang untuk menyangga penambahan kapasitas sekaligus menyediakan ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Target Produksi Dua Kali Lipat Pasca Pembangunan Fase 2

Pembangunan fasilitas CIL Fase 2 akan mengejar skala yang sepadan dengan Fase 1 sehingga akan melipatgandakan total kapasitas pemrosesan CIL di Proyek Emas Pani setelah seluruh fase selesai. Dengan keberhasilan uji coba operasi atau commissioning dari kedua fasilitas tersebut, total kapasitas gabungan CIL diproyeksikan meningkat drastis. Kapasitas ini naik dari kisaran 250.000 hingga 350.000 ons per tahun menjadi 500.000 hingga 700.000 ons per tahun. Akselerasi Fase 2 akan memungkinkan perusahaan untuk mempercepat realisasi arus kas di masa depan sesuai target strategis korporasi.