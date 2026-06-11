PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika yang ada di industri digital yang terus berubah.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika yang ada di industri digital yang terus berubah.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham memberikan persetujuan untuk mengangkat Drs. H. Sutarman, M.H. sebagai Komisaris Independen sekaligus Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran mantan Kapolri ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, terutama dalam aspek keamanan siber yang kini menjadi tantangan besar bagi perusahaan digital. Langkah ini dianggap sangat relevan mengingat meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Selain adanya perubahan dalam jajaran komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyetujui pergantian di posisi kepemimpinan direksi. Natalia Firmansyah kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt. ) Direktur Utama, menggantikan Willix Halim yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Dalam kesempatan yang sama, para pemegang saham juga memberikan persetujuan untuk mengangkat kembali Victor Putra Lesmana sebagai Direktur Perseroan.

Manajemen menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan kelangsungan strategi bisnis, operasional, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Perubahan struktur manajemen ini juga merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Foto: Bukalapak © 2026 Liputan6.co





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