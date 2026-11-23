RUPSLB PT Bayan Resources Tbk menyetujui Ary Bastari jadi Direktur Utama menggantikan Low Tuck Kwong. Susunan direksi dan komisaris baru berlaku hingga RUPS 2029.

PT Bayan Resources Tbk resmi melakukan perombakan besar-besaran pada struktur tata kelola perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta pada Senin, 23 November. Langkah strategis ini menandai awal era baru bagi salah satu emiten penting di Bursa Efek Indonesia dengan pergantian kepemimpinan eksekutif dan penyegaran dewan pengawas.

Ary Bastari Gantikan Low Tuck Kwong Sebagai Direktur Utama

Keputusan paling signifikan dalam pertemuan tersebut adalah pengangkatan Ary Bastari sebagai Direktur Utama pengganti Low Tuck Kwong. Pemegang saham memberikan persetujuan resmi atas perubahan kepemimpinan eksekutif ini yang akan membawa visi dan strategi operasional perusahaan ke babak berikutnya.

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Pergantian posisi kunci ini menjadi titik tolak bagi transformasi manajemen PT Bayan Resources Tbk. Ary Bastari kini memegang tanggung jawab penuh atas arah strategis perusahaan, menggantikan pendahulu yang telah lama memimpin perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia.

Susunan Direksi dan Komisaris Baru Berpotensi Hingga 2029

Seusai pengangkatan Ary Bastari, susunan direksi PT Bayan Resources Tbk kini terdiri dari Ary Bastari sebagai Direktur Utama, serta Liana Saputri, Daud Kala' Bombang, dan seorang anggota direksi lainnya. Semua pengangkatan ini berlaku efektif sejak penutupan RUPSLB dan akan menjabat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.

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Selain struktur direksi, perseroan juga melakukan perubahan signifikan pada susunan dewan komisaris. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Budi Waseso sebagai Komisaris Utama Independen untuk menjaga integritas dan pengawasan tata kelola.

Tiga pejabat lain juga ditunjuk untuk memperkuat pengawasan internal, yaitu Indra Surya dan Tony Tribagus Spontana sebagai komisaris biasa, serta M. Hatta Rajasa dan Nurfaizi sebagai Komisaris Independen. Hal ini menunjukkan komitmen kuat PT Bayan Resources Tbk dalam menerapkan praktik perusahaan yang baik.

Komitmen Tata Kelola dan Hak Pemegang Saham

Pergantian komposisi pejabat tinggi ini menegaskan komitmen PT Bayan Resources Tbk dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan penambahan tokoh berpengalaman di bidang hukum, kebijakan, dan bisnis, perusahaan memperkuat fondasi pengawasannya.

Perubahan struktur ini tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi atau komisaris sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham untuk menyesuaikan kepemimpinan jika diperlukan di masa depan.

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Langkah reformasi struktur manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing PT Bayan Resources Tbk di tengah dinamika industri pertambangan global. Dengan tim manajemen dan pengawasan yang solid, perusahaan siap menghadapi tantangan dan peluang di sektor energi batu bara menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.