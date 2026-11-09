PT Banawa Rezeki Optima Akuisisi Saham PT Kapalindo Nusantara Jaya

Anak usaha PT Rukun Raharja Tbk menguasai 90% saham PT Kapalindo Nusantara Jaya, memperluas kepemilikan tidak langsung di PT Golden Prima Maritim melalui kemitraan strategis.

PT Banawa Rezeki Optima telah resmi mengambilalih sembilan puluh persen saham PT Kapalindo Nusantara Jaya melalui transaksi resmi yang tercatat pada tanggal 4 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan oleh anak usaha PT Rukun Raharja Tbk untuk memperkuat posisi perusahaan dalam ekosistem maritim dan logistik energi di Indonesia.

Pengambilan alih kepemilikan saham ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan PT Kapalindo Nusantara Jaya. Sebelumnya, saham tersebut dimiliki oleh Abdul Rahmad Bahmid dan Aqib Bachmid yang merupakan pemegang saham utama. Transaksi ini secara langsung meningkatkan nilai aset yang dikendalikan oleh grup PT Rukun Raharja Tbk di sektor transportasi gas cair.

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Mekanisme Akuisisi Saham Perusahaan

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, PT Banawa Rezeki Optima telah menyelesaikan proses akuisisi dari Abdul Rahmad Bahmid dan Aqib Bachmid secara tuntas. Dengan kepemilikan sembilan puluh persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor, PT Banawa Rezeki Optima kini memegang kendali mayoritas atas operasional dan keputusan strategis PT Kapalindo Nusantara Jaya.

Yuni Pattinasarani sebagai Sekretaris Perusahaan PT Rukun Raharja Tbk mengkonfirmasi bahwa transaksi ini telah diselesaikan dan tercatat resmi. Keabsahan dokumen dan perpindahan hak atas saham telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan regulasi pasar modal yang berlaku di Indonesia pada saat pengumuman.

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Kepemilikan Tidak Langsung di Sektor Gas

Keputusan untuk mengakuisisi PT Kapalindo Nusantara Jaya memiliki implikasi langsung terhadap struktur kepemilikan aset kapal gas. Melalui kepemilikan atas PT Kapalindo Nusantara Jaya, PT Rukun Raharja Tbk kini memperoleh kepemilikan tidak langsung sebesar dua puluh lima persen saham di PT Golden Prima Maritim. Kepemilikan silang ini menjadi aset kunci bagi portofolio perusahaan di masa depan.

PT Golden Prima Maritim merupakan entitas yang mengoperasikan dua jenis kapal berkapasitas besar yaitu satu unit kapal LNG Carrier dan satu unit kapal Very Large Gas Carrier. Pengontrolan terhadap aset fisik kapal-kapal ini memberikan leverage strategis bagi PT Rukun Raharja Tbk dalam rantai pasok energi nasional yang semakin kompleks.

Dampak Keuangan dan Rencana Bisnis

Transaksi akuisisi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk pengembangan bisnis jangka panjang perseroan serta mendukung diversifikasi usaha. PT Banawa Rezeki Optima menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan rencana strategis untuk memperkuat kehadiran dalam industri infrastruktur minyak dan gas bumi di Tanah Air. Tujuannya adalah menciptakan sinergi operasional yang lebih efisien di antara berbagai entitas dalam grup.

Sekretaris Perusahaan juga menekankan bahwa transaksi ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT Rukun Raharja Tbk secara keseluruhan. Namun, perusahaan baru-baru ini juga mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah senilai hingga Rp250 miliar dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau BNLI. Besarnya dana tersebut diharapkan dapat mendukung operasional akuisisi maupun ekspansi bisnis baru yang akan dilakukan.