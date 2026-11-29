PT Avia Avian Tbk menerima dividen interim Rp 5 miliar dari Dextone dengan laporan keuangan triwulan III 2026 mencatatkan penjualan bersih Rp 6,91 triliun dan laba bersih Rp 1,38 triliun.

PT Avia Avian Tbk (AVIA) mencatatkan pencapaian finansial signifikan pada akhir tahun 2026 dengan penerimaan dana dividen interim dari entitas afiliasi serta pertumbuhan aset yang masif. Perusahaan menyatakan telah menerima total Rp 5 miliar sebagai dividen interim dari Dextone yang berasal dari laba tahun berjalan 2026. Pernyataan ini diungkap melalui mekanisme keterbukaan informasi yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia pada Minggu, 29 November 2026.

Respons Pasar Saham AVIA Terhadap Dividen

Informasi penerimaan dividen ini sejalan dengan tren positif harga saham PT Avia Avian Tbk di pasar modal. Harga saham AVIA ditutup naik 1,8% menjadi Rp 340 per saham pada penutupan perdagangan Jumat, 27 November 2026. Pada sesi pembukaan, saham AVIA dibuka naik dua poin menjadi Rp 336 per saham sebelum bergerak fluktuatif selama sesi perdagangan. Level tertinggi dicapai pada Rp 344 per saham, sementara level terendah tercatat di angka Rp 332 per saham.

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Dari sisi volume, total frekuensi perdagangan saham AVIA mencapai 967 kali dengan volume transaksi sebesar 187.739 saham. Nilai transaksi harian mencapai Rp 6,3 miliar, mencerminkan minat investor terhadap prospek keuangan emiten yang konsisten tumbuh. PT Avia Avian Tbk menegaskan bahwa peristiwa penerimaan dividen tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha perseroan secara keseluruhan.

Kinerja Keuangan Triwulan III 2026 Menonjol

Di balik penerimaan dividen, fundamental keuangan PT Avia Avian Tbk menunjukkan ekspansi pesat berdasarkan data hingga September 2026. Penjualan bersih perusahaan mencapai Rp 6,91 triliun, mengalami kenaikan 16,69% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 5,92 triliun. Kenaikan pendapatan ini didukung oleh pertumbuhan penjualan solusi arsitektur di tengah tantangan harga bahan baku yang tinggi akibat konflik di Iran dan ketidakpastian ekonomi global.

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Efisiensi operasional juga terlihat dari pergerakan laba. Beban pokok penjualan tercatat naik 14,01% menjadi Rp 3,85 triliun dari Rp 3,38 triliun tahun lalu. Namun, laba bruto justru tumbuh lebih cepat sebesar 20,26% menjadi Rp 3,05 triliun, dibandingkan Rp 2,54 triliun di tahun sebelumnya. Laba usaha juga mencatatkan rekor dengan angka Rp 1,64 triliun, naik 28,46% dari Rp 1,28 triliun pada periode sebelumnya.

Laba periode berjalan atau laba bersih attributable kepada pemilik entitas induk tumbuh 16,50% menjadi Rp 1,38 triliun hingga September 2026, dibandingkan Rp 1,18 triliun di tahun sebelumnya. Berdasarkan angka ini, laba per saham dasar dan dikusi meningkat menjadi Rp 23,42 per saham, dibandingkan Rp 19,75 pada tahun lalu, menandakan peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Posisi Neraca dan Strategi Ekspansi Distribusi

Perubahan struktur modal juga sangat positif. Aset PT Avia Avian Tbk naik signifikan menjadi Rp 12,05 triliun hingga 30 September 2026 dari Rp 11,08 triliun di Desember 2025. Kas dan setara kas juga melonjak drastis menjadi Rp 3,67 triliun dari Rp 1,65 triliun, memperkuat likuiditas perusahaan. Ekuitas total perusahaan juga naik menjadi Rp 10,07 triliun dari Rp 9,54 triliun, sementara liabilitas menyesuaikan menjadi Rp 1,98 triliun dari Rp 1,54 triliun.

Wijono Tanoko, Presiden Direktur PT Avia Avian Tbk, menekankan konsistensi strategi untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini. Avian Brands memperluas jangkauan layanan dengan menambah tiga pusat distribusi milik sendiri pada kuartal ketiga 2026, sehingga total fasilitas distribusi mencapai 150 pusat. Ekspansi infrastruktur ini mendukung layanan bagi lebih dari 60.000 toko ritel di seluruh Indonesia.

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Proyeksi Kuartal IV dan Fokus Strategis

Memasuki kuartal terakhir tahun 2026, arah strategis PT Avia Avian Tbk berfokus pada optimalisasi jaringan distribusi yang telah terbentuk. Wijono Tanoko menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan menjadi fondasi utama pertumbuhan perusahaan di industri cat dekoratif Indonesia. Strategi jangka panjang ini mencakup penguatan hubungan pelanggan serta peningkatan efisiensi operasional internal.

Dengan disiplin menjalankan strategi pertumbuhan tersebut, PT Avia Avian Tbk optimistis dapat melanjutkan tren positif sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Manajemen berkomitmen menghadirkan produk yang relevan dengan kualitas layanan terbaik untuk memperkuat dominasi merek di pasar domestik Indonesia di masa mendatang.