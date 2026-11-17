PT Asuransi BRI Life menerima Anugerah Penggerak Transformasi Digital dari iNews Media Group atas inovasi layanan digital MODI pada acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 di Jakarta.

PT Asuransi BRI Life meraih predikat sebagai penerima Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang bergengsi Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan pada Kamis, 12 November 2026 di Jakarta. Keputusan ini ditetapkan oleh juri untuk mengakui prestasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh perusahaan asuransi tersebut dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional melalui inovasi teknologi.

Proses Pemilihan dan Mekanisme Penghargaan

Anugerah Penggerak Nusantara 2026 adalah ajang apresiasi yang ditujukan kepada berbagai perusahaan, kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta individu yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa. Mekanisme penjurian berfokus pada identifikasi entitas yang mampu membuktikan konsistensi dalam pengembangan inovasi dan optimasi pemanfaatan teknologi digital di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Also read Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Perkuat Budaya Antikorupsi

Pengakuan khusus terhadap PT Asuransi BRI Life didasarkan pada konsistensi mereka dalam mengembangkan inovasi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui peluncuran dan pengembangan produk MODI atau Mobile Digital Insurance. Program ini menjadi bukti nyata bagaimana perusahaan asuransi dapat beradaptasi dengan tren digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Manajemen

Kicky Andrie Davetra, Direktur Utama PT Asuransi BRI Life, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan oleh iNews Media Group sebagai penyelenggara acara. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar simbol status, melainkan merupakan motivasi kuat bagi seluruh elemen perusahaan untuk terus memperkuat transformasi digital sebagai pilar utama strategi korporat dalam jangka panjang.

Advertisement

Menurut Kicky, penghargaan ini mencerminkan pengakuan atas komitmen PT Asuransi BRI Life dalam mengembangkan inovasi digital di industri asuransi nasional. Ia menjelaskan bahwa visi perusahaan meyakini bahwa transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi semata, melainkan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan nilai tambah melalui kemudahan akses perlindungan.

Kicky Andrie Davetra juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan serta penciptaan pengalaman berasuransi yang lebih praktis dan efisien bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan strategi PT Asuransi BRI Life untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen di berbagai daerah di Indonesia.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Produk MODI yang menjadi kunci penghargaan ini hadir sebagai inovasi layanan asuransi digital yang menghadirkan solusi perlindungan secara praktis, fleksibel, dan terjangkau. Kehadiran produk ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi, terutama bagi segmen konsumen yang sebelumnya mungkin merasa kesulitan mengakses layanan tradisional yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Dampak nyata dari strategi digitalisasi ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan finansial. Dengan menghadirkan platform yang mudah diakses, PT Asuransi BRI Life berhasil menghilangkan hambatan geografis dan administratif yang sering menjadi kendala dalam proses pembelian polis asuransi konvensional.

Advertisement

Ke depan, PT Asuransi BRI Life berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi. Langkah konkret yang akan diambil meliputi inovasi produk yang lebih variatif, penguatan infrastruktur teknologi yang lebih robust, serta peningkatan kapabilitas layanan agar dapat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.