PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Umumkan Dividen Rp548 Miliar dan Ekspansi Bisnis Nasional

Perusahaan melaporkan dividen tunai Rp548,02 miliar dengan yield 9,7%, memperkuat fundamental melalui ekspansi AZKO dan NEKA, serta menambah program keberlanjutan AZKO Berbagi Cahaya di 75 lokasi.

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk mengumumkan pembagian dividen tunai senilai Rp548,02 miliar, yang setara dengan Rp32,01 per lembar saham. Jika mengacu pada harga penutupan saham pada 9 Juni 2026 yang mencapai Rp330 per lembar, maka imbal hasil dividen mencapai 9,7 persen.

Pihak perusahaan menyatakan bahwa pembagian dividen ini merupakan wujud apresiasi kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang terus mengalir seiring dengan kinerja solid serta transformasi bisnis yang telah dilaksanakan. Dalam pernyataan resminya pada Jumat 12 Juni 2026, direksi menegaskan komitmen untuk memperkuat fundamental bisnis melalui strategi pertumbuhan berkelanjutan, yang meliputi ekspansi terukur, peningkatan produktivitas toko yang ada, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Ekspansi tersebut didorong oleh prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan tingginya permintaan rumah tangga di Indonesia, sehingga menjadi landasan utama untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Hingga akhir Mei 2026, perusahaan telah membuka tujuh toko baru merek AZKO di empat wilayah baru yang potensial, yaitu Berau di Kalimantan Timur, Pasuruan di Jawa Timur, Pekalongan di Jawa Tengah, dan Timika di Papua Tengah.

Selain itu, lima toko NEKA juga telah beroperasi di wilayah Lampung (Bandar Jaya, Ratu Dibalau, Urip Sumoharjo, Metro) serta Leuwiliang di Bogor. Keberhasilan strategi pemasaran terintegrasi dan transformasi bisnis selama tahun 2025 memperoleh penghargaan di tingkat regional Asia pada ajang Brand Transformation of the Year. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa pendekatan inovatif dalam pengembangan merek dan layanan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Fundamental perusahaan juga terus memperoleh kepercayaan pasar modal.

Pada evaluasi indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Mei 2026, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk berhasil masuk sebagai konstituen baru dalam indeks utama serta mempertahankan posisi di IDX80, Kompas100, IDX ESG L, IDX JII70, IDX Value30, IDX Growth30, dan IDX High Dividend 20. Pencapaian ini mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan, kekuatan fundamental bisnis, serta{ "komitmen terhadap keberlanjutan"} yang konsisten.

Sejak tahun 2017, perusahaan menanamkan program keberlanjutan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam mendukung energi bersih, terjangkau, dan aksi penanggulangan perubahan iklim. Pada periode April hingga Juni 2026, program AZKO Berbagi Cahaya dilaksanakan di 75 lokasi, menyalurkan lebih dari 26.000 lampu LED hemat energi kepada lebih Dari total 47.000 penerima manfaatnya 47.000 penerima manfaat di berbagai kota Indonesia.

Bersamaan dengan pembukaan toko baru AZKO di Rangkasbitung, Berau, Pasuruan, dan Pekalongan, perusahaan melaksanakan aksi sosial berupa penyediaan perlengkapan operasional untuk masjid dan sekolah serta kegiatan bersih‑bersih lingkungan. Semua inisiatif tersebut diarahkan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan operasional. Direksi menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kontribusi nilai tambah kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lingkungan, dan pemegang saham.

Pembayaran dividen reguler akan berlangsung pada 19 Juni 2026, dengan tanggal pencatatan hak (record date) pada 23 Juni 2026 dan pelunasan pada 10 Juli 2026





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Dividen Ekspansi Bisnis Keberlanjutan Pasar Modal Program Sosial

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