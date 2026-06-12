PT ASDP Indonesia Ferry Berkoordinasi dengan Pihak Terkait Seiring Insiden Kebakaran pada KMP Aceh Hebat 2

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi dengan pihak terkait seiring insiden kebakaran pada KMP Aceh Hebat 2. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyebut, ada 15 orang korban terdampak kebakaran KMP Aceh Hebat 2 tersebut. Dia memastikan perhatian dan fokus utama perusahaan saat ini tertuju pada penanganan para korban yang terdampak akibat kejadian tersebut.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi dengan pihak terkait seiring insiden kebakaran pada KMP Aceh Hebat 2. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyebut, ada 15 orang korban terdampak kebakaran KMP Aceh Hebat 2 tersebut.

Dia memastikan perhatian dan fokus utama perusahaan saat ini tertuju pada penanganan para korban yang terdampak akibat kejadian tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan,” kata Heru dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026). Dalam proses penanganannya, sekitar 15 orang yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. ASDP terus mendampingi serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi dengan baik.

“Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih,” Heru menambahkan. Saat ini perusahaan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses investigasi guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. ASDP berkomitmen mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keselamatan operasional.

“Keselamatan dan keamanan pengguna jasa serta seluruh insan yang bekerja di lingkungan operasional ASDP akan selalu menjadi prioritas utama perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan layanan penyeberangan yang andal dan aman,” ujar Heru. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi dengan pihak terkait seiring insiden kebakaran pada KMP Aceh Hebat 2.

(Foto: ASDP Indonesia Ferry) Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkap kronologi kebakaran pada ruang mesin pada KMP Aceh Hebat 2. Kebakaran disebut bermula dari adanya ledakan pada pintu akses di ruang mesin. GM ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan menerangkan, ledakan dan kebakaran di KMP Aceh Hebat 2 terjadi pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 11.13 WIB saat kapal berada dalam posisi sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, setelah menyelesaikan proses bongkar muatan dari Pelabuhan Balohan, Sabang.

‛Berdasarkan laporan awal, insiden diduga bermula dari ledakan pada sistem hidrolik pintu kedap air otomatis di ruang mesin,” ungkap Andri dalam keterangan resmi, setelah dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (12/6/2026). Kemudian, awak kapal segera menjalankan prosedur keadaan darurat, melakukan upaya pemadaman, dan mengevakuasi korban. Berkat respons cepat awak kapal, api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 3-4 menit sehingga tidak meluas ke area lainnya.

‛ASDP menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak kapal, petugas pelabuhan, tim medis, Dinas Pemadam Kebakaran, KSOP, Kepolisian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan seluruh pihak yang bergerak cepat dalam penanganan kejadian ini,” kata Andri. Dia memastikan, ASDP terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan dan investigasi lebih lanjut, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti insiden.

“Perusahaan berkomitmen mendukung seluruh proses yang diperlukan serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya penguatan standar keselamatan operasional. Kami turut mendoakan agar seluruh korban segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Andri. Ada Diskon Tarif Jasa Pelabuhan 100% saat Libur Sekolah, Cek TanggalnyaPuncak Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni-Merak Diprediksi Akhir Pekan In





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KMP Aceh Hebat 2 Kebakaran PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo Andri Setiawan Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue Pelabuhan Balohan Sabang Laporan Awal Ledakan Sistem Hidrolik Pintu Kedap Air Otomatis Ruang Mesin Prosedur Keadaan Darurat Pemadaman Evakuasi Korban ASDP Dinas Pemadam Kebakaran KSOP Kepolisian Kantor Kesehatan Pelabuhan Pemeriksaan Menyeluruh Penyebab Pasti Insiden Evaluasi Menyeluruh Penguatan Standar Keselamatan Operasional Libur Sekolah Diskon Tarif Jasa Pelabuhan 100% Puncak Arus Balik Lebaran Di Pelabuhan Bakauhe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mendikdasmen Sebut MBG Merupakan Bagian dari 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, 6 Lainnya Apa Saja?Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari tujuh kebiasaan Indonesia Hebat.

Read more »

Tim Basarnas evakuasi belasan korban ledakan di KMP Aceh Hebat 2Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) yang sedang siaga di kapal SAR KN Kresna 232 membantu mengevakuasi belasan korban ledakan di kapal penyeberangan KMP Aceh ...

Read more »

Kapal Rute Banda Aceh-Sabang Meledak, Belasan Mahasiswa Jadi KorbanKapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 meledak di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh.

Read more »

Insiden Kebakaran di KMP Aceh Hebat 2: Ledakan Hidrolik, 15 Korban DitemukanSebuah ledakan terjadi di ruang mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat sandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat (12/6/2026). Api berhasil dipadamkan dalam hitungan menit dan sekitar 15 korban dengan luka bakar dievakuasi ke RSUDZA. ASDP menyelidiki penyebab dan berjanji meningkatkan standar keselamatan.

Read more »