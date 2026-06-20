PT ASDP dan PNM Cabang Baubau telah berhasil melakukan penanaman terumbu karang Baubau sebanyak 600 fragmen jenis Acropora di Pantai Lakeba. Upaya ini menjadi langkah krusial menjaga ekosistem laut dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak.

PT ASDP dan PNM Cabang Baubau sukses melakukan penanaman terumbu karang Baubau sebanyak 600 fragmen jenis Acropora di Pantai Lakeba . Upaya ini menjadi langkah krusial menjaga ekosistem laut dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak.

General Manager PT ASDP Cabang Baubau, Zullivan Ramadhana Miraza, menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan semata. Namun, juga bertujuan untuk memperkuat semangat kolaborasi antar berbagai pihak dalam menjaga sumber daya laut. Laut adalah aset berharga yang harus dijaga bersama untuk manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, ASDP dan PNM berharap dapat berkontribusi langsung pada rehabilitasi ekosistem laut.

Selain itu, program ini juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Momentum ini diharapkan meningkatkan kesadaran publik akan tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan. Zullivan Ramadhana Miraza menegaskan bahwa upaya penanaman terumbu karang Baubau ini menjadi simbol kepedulian bersama. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi tonggak kolaborasi yang kuat untuk keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

“kami berharap apa yang kita tanam hari ini tidak hanya menjadi upaya rehabilitasi ekosistem laut, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian bersama terhadap keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang,” kata Zullivan. Laut memiliki peran vital sebagai penopang kehidupan dan sumber daya yang tak ternilai harganya. Program TJSL ini menjadi wujud nyata komitmen ASDP dan PNM dalam menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian integral dari program ini, mengingat pentingnya peran serta komunitas dalam setiap upaya konservasi.

Kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga laut diharapkan meningkat melalui aksi nyata seperti ini. Tanggung jawab pelestarian laut bukan hanya milik pemerintah atau korporasi, melainkan seluruh elemen masyarakat. Sinergi berkelanjutan akan memastikan ekosistem laut tetap sehat dan lestari untuk diwariskan. Aksi lingkungan dalam penanaman terumbu karang Baubau ini mengadopsi metode Rock File Karang.

Metode ini dipilih karena efektivitasnya yang tinggi dalam meningkatkan keberhasilan transplantasi karang. Media batu yang kokoh dan stabil di dasar perairan menjadi kunci keberhasilan metode ini. Penjelasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa jenis karang Acropora menjadi pilihan utama dalam program ini. Acropora dikenal memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan jenis karang lainnya.

Kecepatan pertumbuhan ini sangat mendukung upaya rehabilitasi terumbu karang yang membutuhkan pemulihan cepat. Selain itu, karang Acropora berperan penting dalam membentuk struktur terumbu karang yang kompleks. Struktur ini menyediakan habitat alami bagi berbagai jenis biota laut, sehingga mendukung keanekaragaman hayati. Pemilihan jenis karang yang tepat menjadi faktor krusial dalam keberhasilan restorasi ekosistem laut secara menyeluruh.

Keberhasilan penanaman terumbu karang Baubau ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. PT ASDP dan PNM menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Pemerintah Kota Baubau dan Perwakilan DPRD setempat. Sinergi ini menunjukkan komitmen bersama dalam pelestarian lingkungan. Pengelola Pantai Daeng Lala dan Tim Komunitas Dive Pantai Daeng Lala turut aktif berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat sekitar juga sangat antusias dalam aksi pelestarian ini, mencerminkan kesadaran kolektif. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menjaga aset kelautan yang berharga. Dengan dukungan yang solid, diharapkan program rehabilitasi terumbu karang dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir





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