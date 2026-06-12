PT Arkadia Digital Media Tbk Catat Laba Bersih Naik 45,1% pada 2025

PT Arkadia Digital Media Tbk mencatat laba bersih Rp1,763 miliar di 2025, tumbuh 45,1% meski pendapatan turun. Strategi efisiensi, optimalisasi biaya produksi, dan pengembangan ekosistem digital menjadi penopang kinerja.

PT Arkadia Digital Media Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih sepanjang tahun buku 2025 menjadi Rp1,763 miliar, naik 45,1 persen dibandingkan Rp1,215 miliar pada tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut terjadi meski pendapatan menurun akibat tantangan eksternal. Kenaikan laba didukung pengelolaan usaha yang lebih efisien, optimalisasi sumber pendapatan dengan biaya produksi rendah, serta peningkatan produktivitas operasional. Perseroan menargetkan penguatan diversifikasi pendapatan melalui pengembangan ekosistem media, komunitas, dan platform digital. Langkah strategis meliputi perluasan kerja sama dengan platform teknologi global, pengembangan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), penguatan bisnis riset melalui Aura Research, serta peningkatan pengelolaan media sosial dengan jaringan media lokal, kreator konten, dan pelaku industri kreatif.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh jajaran dewan komisaris dan direksi, termasuk Direktur Utama Suwarjono, Direktur Popi Puspitasari, Komisaris Utama Stephen Kurniawan Sulistyo, Komisaris Iwa Sukresno Karunia, dan Komisaris Independen Ariyo Ali Suprapto. Semua agenda RUPST mendapat persetujuan, meliputi pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan 2025, penggunaan hasil usaha, remunerasi dewan dan direksi, serta penunjukan akuntan publik untuk audit 2026. Setelah RUPST, perseroan mengadakan paparan publik daring untuk menyampaikan kinerja dan strategi bisnis.

Manajemen menegaskan fokus pada diversifikasi pendapatan, inovasi teknologi, dan penguatan fundamental keuangan untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan





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