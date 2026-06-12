PT Arkadia Digital Media Tbk Catat Kenaikan Laba Bersih 45,1% pada 2025

PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 45,1 persen pada tahun buku 2025 menjadi Rp1,763 miliar meski pendapatan mengalami tekanan eksternal. Capaian ini disampaikan dalam RUPST di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

PT Arkadia Digital Media Tbk ( DIGI ) menyampaikan pencapaian kinerja keuangan yang signifikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) yang digelar di Kimaya Hotel Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam paparan publik tersebut, perusahaan mencatat kenaikan laba bersih sebesar 45,1 persen pada tahun buku 2025, menjadi Rp1,763 miliar, dibandingkan Rp1,215 miliar pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini berada di atas ekspektasiConsidering the external pressures and challenging market conditions, the management highlighted that the profit growth was achieved despite revenue pressures from various external factors. Strategi yang dijalankan, seperti optimalisasi pendapatan, peningkatan produktivitas usaha, serta langkah-langkah efisiensi, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut.

Dalam upaya diversifikasi bisnis, Perseroan terus mengembangkan layanan berbasis data dan kecerdasan buatan (AI) melalui unit riset Aura Research yang diluncurkan pada Maret 2026. Produk ini menawarkan rangkaian layanan komprehensif termasuk riset pasar, pemetaan isu, advokasi, serta solusi strategis yang memenuhi kebutuhan baik internal maupun eksternal. Selain itu, DIGI sedang menyiapkan peluncuran layanan baru berbasis generatif AI dengan teknologi generative engine optimization (GEO) yang diharapkan dapat membuka sumber pendapatan tambahan.

Manajemen berkeyakinan bahwa diversifikasi portofolio, inovasi berkelanjutan, serta penguatan fundamental keuangan akan menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan di masa mendatang. Dengan fondasi yang kuat dan strategi yang jelas, PT Arkadia Digital Media Tbk mengejar ambisi ekspansi yang berkelanjutan di pasar digital dan media yang terus berkembang





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