PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA) akan mencatatkan saham di BEI dengan target dana 316,76 miliar Rupiah untuk modal kerja dan pelunasan utang perusahaan.

PT Andalan Artha Primanusa Tbk atau yang dikenal dengan kode saham ANDA sedang mempersiapkan langkah signifikan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan kontraktor pertambangan batu bara dan nikel ini menargetkan penggalangan dana hingga Rp316,76 miliar melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering.

Detail Penawaran Saham dan Harga Emisi

ANDA berencana melepas sebanyak 1,676 miliar saham baru kepada publik dengan kisaran harga penawaran awal antara Rp158 hingga Rp189 per lembar saham. Jika seluruh saham baru tersebut terserap oleh investor, nilai penawaran bruto akan berkisar antara Rp264,81 miliar hingga Rp316,76 miliar.

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Perseroan juga akan mengeluarkan Waran Seri I untuk setiap tujuh saham yang diperkenalkan. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga Rp695. Harga final dari emisi saham tersebut belum ditetapkan dalam jadwal efektif hingga pencatatan yang mengacu pada prospektus awal.

Struktur Kepemilikan dan Posisi Billy Theristine Lim

Billy Theristine Lim akan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham pengendali setelah proses IPO selesai. Dalam skenario jika seluruh saham baru berhasil terjual, kepemilikan langsung Billy Theristine Lim akan turun dari 30,00 persen menjadi 22,47 persen.

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Sementara itu, masyarakat umum akan memegang porsi saham sebesar 25,10 persen. Jika seluruh Waran Seri I ditebus oleh para pemegangnya, porsi kepemilikan langsung Billy Theristine Lim dapat berkurang lebih lanjut menjadi 21,69 persen.

Analisis Keuangan dan Efisiensi Biaya Operasional

Performa keuangan ANDA menunjukkan dinamika yang menarik dengan naiknya laba bersih lebih dari tiga kali lipat pada semester I 2026, meskipun pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Efisiensi biaya operasional membantu perusahaan meningkatkan margin keuntungan secara signifikan di tengah tekanan volume pekerjaan.

Pada tahun 2025, pendapatan ANDA turun 11,22 persen menjadi Rp368,82 miliar setelah para pelanggan menyesuaikan target produksi mereka. Namun, efisiensi biaya mendorong laba bersih melonjak 326,06 persen dari Rp1,21 miliar pada 2024 menjadi Rp5,14 miliar. Sebagai pembanding, pada tahun 2023 perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp66,85 miliar.

Pada semester I 2026, pendapatan kembali menurun 8,69 persen secara tahunan, namun laba bersih tumbuh tajam 260,99 persen menjadi Rp11,77 miliar. Peningkatan laba ini sebagian besar didorong oleh penurunan beban bahan bakar, khususnya pada proyek Petrosea dan Satria Bahana Sarana di mana biaya bahan bakar ditanggung oleh pemberi kerja.

Alokasi Dana IPO dan Penutupan Utang

Sebesar 65 persen atau sekitar Rp199,75 miliar dari dana bersih IPO akan dialokasikan sebagai modal kerja. Alokasi ini akan mendanai kegiatan di lapangan mulai dari upah pekerja hingga pembelian bahan bakar dan suku cadang alat berat. ANDA memperkirakan kebutuhan modal kerja mencapai Rp607,26 miliar untuk periode Desember 2026 hingga November 2027.

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Sisanya, sekitar 35 persen atau Rp107,01 miliar akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Radana Bhaskara Finance dan Bank Mandiri. Selain dana IPO, perseroan juga mengandalkan arus kas internal dan dana pelaksanaan waran. Jika seluruh waran ditebus, ANDA berpotensi menerima tambahan dana hingga Rp166,40 miliar.

Konstrktivitas Operasional dan Fokus Kontraktor

Jasa kontrak pertambangan masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar ANDA dengan kontribusi 87,69 persen pada semester I 2026. Segmen sewa alat berat, yang mulai menghasilkan pendapatan pada 2025, mencatatkan Rp24,63 miliar dalam enam bulan pertama 2026, melampaui total Rp20,80 miliar sepanjang tahun 2025.

PT Budi Gema Gempita masih menyumbang sekitar 52 persen pendapatan ANDA pada semester I 2026, turun drastis dari sekitar 94 persen sepanjang 2025. Penurunan ketergantungan ini diikuti oleh kontribusi sekitar 28 persen dari Petrosea dan Satria Bahana Sarana. Salah satu kontrak terbaru adalah proyek Petrosea di Murung Raya senilai Rp991,74 miliar yang berlaku hingga akhir 2029.

Peran Penjamin Emisi dan Indikator Kesehatan Keuangan

ANDa menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Berdasarkan pencatatan di BEI, PT Henan Putihrai Sekuritas hanya menangani emiten DAAZ pada tahun 2024. PT Henan Putihrai Sekuritas juga menangani RATU yang memulai bookbuilding pada Desember 2024 dan tercatat pada 8 Januari 2025.

Kesehatan likuiditas ANDA menunjukkan tren perbaikan dengan rasio lancar yang meningkat dari 0,40x pada akhir 2025 menjadi 0,70x per Juni 2026. Pada posisi tersebut, aset lancar sebesar Rp238,07 miliar berhadapan dengan liabilitas jangka pendek Rp338,23 miliar. Rasio kemampuan membayar utang juga naik dari 0,54x menjadi 0,86x.