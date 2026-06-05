PT Akulaku Finance Indonesia Tegaskan Komitmen Kepatuhan setelah Kasus Dugaan Pelanggaran oleh Sales Agent Eksternal

PT Akulaku Finance Indonesia mengungkapkan langkah-langkah tegas setelah mendeteksi dugaan pelanggaran yang melibatkan sales agent eksternal, termasuk pemutusan hubungan kerja oleh penyedia jasa pihak ketiga. Perusahaan menekankan pentingnya monitoring internal, investigasi, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas bisnis dan melindungi konsumen.

PT Akulaku Finance Indonesia mengungkapkan komitmennya untuk maintaining integritas bisnis dan melindungi konsumen setelah mengidentifikasi kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang sales agent eksternal dari penyedia jasa pihak ketiga.

Perusahaan menegaskan bahwa temuan tersebut berhasil dideteksi melalui sistem monitoring dan pengendalian internal, kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi内部 dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Meyli Rita Rahmayanti Siburian, Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia, menegaskan prinsip zero tolerance terhadap tindakan melawan hukum yang merugikan konsumen maupun perusahaan. Individu yang diduga terlibat telah dipecat oleh perusahaan penyedia jasa pihak ketiga setelah proses investigasi internal. Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan budaya kepatuhan dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Perusahaan juga akan terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak memberikan akses akun atau informasi identitas kepada pihak manapun, serta hanya menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital guna terhindar dari risiko kejahatan siber. PT Akulaku Finance Indonesia reaffirm komitmennya untuk memperkuat pelindungan konsumen, transparansi, dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan





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PT Akulaku Finance Indonesia Kepatuhan Sales Agent Eksternal Investigasi Internal Pelindungan Konsumen

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