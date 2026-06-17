PT Acset Indonusa Dihukum Denda Rp 350 Juta dalam Kasus Korupsi Jalan Layang MBZ

PT Acset Indonusa Tbk terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam proyek Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ). Perusahaan tersebut dihukum denda Rp 350 juta serta membayar pengganti kerugian negara Rp 179,9 miliar. Hakim menemukan PT Acset mengurangi kualitas dan keamanan struktur jalan dengan mengubah desain, termasuk menyusutkan lebar struktur dari 60 meter menjadi 30 meter dan tidak memenuhi standar beton. Putusan ini dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta oleh hakim Lucy Ermawati, Rabu 17 Juni 2026.

PT Acset Indonusa Tbk terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek Jalan Layang MBZ dan dihukum denda Rp 350 juta serta pengganti kerugian negara Rp 179,9 miliar.

Hakim menemukan perusahaan tersebut bersama tokoh lain sengaja mengurangi kualitas pembangunan, mengurangi lebar struktur dari 60 meter menjadi 30 meter, dan tidak memenuhi standar beton, sehingga jalan tidak bisa dilalui kendaraan berat. Perusahan juga dinilai telah menyubkontrakkan pekerjaan utama tanpa izin. Jaksa menuntut denda Rp 750 juta, tetapi hakim hanya menjatuhkan Rp 350 juta. PT Acset dinilai telah merugikan keuangan negara hingga Rp 510 miliar.

Putusan dibacakan oleh hakim Lucy Ermawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, dengan nota keputusan yang mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim juga mencatat bahwa terdakwa lain seperti Djoko Dwijono, Sofiah Balfas, Tony Budianto Sihite, Yudhi Mahyudin, dan Dono Parwoto telah divonis bersalah pada tingkat pertama dengan hukuman penjara 3-5 tahun.

Selain denda, PT Acset juga wajib membayar uang pengganti yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht, harta benda korporasi akan disita dan dilelang. Kasus ini berhubungan dengan proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ). Dalam proyek tersebut, PT Acset Merrily bersama sejumlah pejabat dan praktisi lainnya diduga telah melakukan pemufakatan jahat dalam proses tender dan pelaksanaan.

Mereka dinilai melakukan perubahan terhadap basic design dan rencana teknik akhir (RTA) yang mengakibatkan struktur jalan menjadi tidak memenuhi standar keamanan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain mengurangi ketebalan dan volume beton, serta lebar struktur dari yang seharusnya 60 meter menjadi hanya 30 meter. Akibatnya, jalan layang tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan tertentu dan tidak memenuhi syarat untuk kendaraan berat seperti golongan III, IV, dan V. Hal ini menimbulkan risiko keselamatan dan memperpendek umur jalan.

Proses hukum ini pernah menuai perhatian publik karena melibatkan infrastruktur strategis dengan nilai kontrak besar. Hukuman yang dijatuhkan terhadap PT Acset Indonusa dianggap relatif kecil dibanding tuntutan jaksa, meski uang pengganti yang diwajibkan sama dengan permintaan penuntut umum. Hakim mempertimbangkan bahwa korporasi tersebut telah menitipkan dan menyetorkan sejumlah uang pengganti kepada rekening dana sitaan pemerintah, sehingga menjadi bagian dari pertimbangan pemulihan keuangan negara.

Di sisi lain, terdakwa persona lainnya telah dihukum penjara di tingkat pertama pada Juli 2024 hingga Mei 2025 dan putusan mereka sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ke depan, putusan gegen PT Acset masih bisa diajukan upaya hukum peninjauan kembali jika perusahaan merasa Tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan





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Korupsi Proyek Infrastruktur Jalan Layang MBZ PT Acset Indonusa Pengadilan Korupsi Denda Kerugian Negara

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