PT Abipraya-Jaya Abadi KSO Diduga Pinjam Bendera dalam Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

PT Abipraya-Jaya Abadi KSO diduga melakukan modus pinjam bendera dalam proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 senilai Rp151 miliar. Proyek tersebut dikerjakan PT Agung Pradana Putra, menyebabkan pengerjaan tidak sesuai kontrak dan ketentuan berlaku. Penyidik KPK akan mendalami keterlibatan pihak lain dan aliran dana hasil korupsi proyek tersebut.

PT Abipraya-Jaya Abadi KSO diduga melakukan modus pinjam bendera dalam proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 senilai Rp151 miliar. Proyek tersebut dikerjakan PT Agung Pradana Putra, menyebabkan pengerjaan tidak sesuai kontrak dan ketentuan berlaku.

Penyidik KPK akan mendalami keterlibatan pihak lain dan aliran dana hasil korupsi proyek tersebut. Sebelumnya, KPK mengungkapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35,7 miliar akibat penyimpangan selama pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan





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