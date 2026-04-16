PSSI Tegaskan Fokus pada Skuat Internal, Naturalisasi Pemain Baru Ditunda

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat skuad Tim Nasional Indonesia yang sudah ada. Pelatih John Herdman sedang dalam tahap adaptasi dan perlu waktu untuk membangun sinergi tim. Oleh karena itu, belum ada rencana untuk proses naturalisasi pemain baru. Kabar mengenai pemain keturunan yang sempat mencuat kini masih tertunda.

Federasi Sepak Bola Indonesia ( PSSI ) memastikan bahwa saat ini belum ada rencana untuk melakukan proses naturalisasi pemain baru bagi Tim Nasional Indonesia. Keputusan ini diambil demi memprioritaskan penguatan skuad yang sudah ada di bawah arahan pelatih kepala, John Herdman . Erick Thohir , Ketua Umum PSSI , menegaskan bahwa fokus utama federasi dan tim pelatih adalah pada pemain-pemain yang saat ini telah menjadi bagian dari skuad Garuda.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir di GBK Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026, menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di publik. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih John Herdman masih berada dalam fase adaptasi bersama tim nasional. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun sinergi yang kuat antar para pemain. Sebagai pelatih yang baru bergabung, Herdman dinilai membutuhkan ruang dan kesempatan yang memadai untuk dapat mengenal karakter, potensi, serta kemampuan setiap individu yang ada dalam skuad Garuda secara mendalam. Interaksi dan pemahaman yang baik antar pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk membentuk tim yang solid dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, penambahan pemain baru melalui proses naturalisasi saat ini dianggap bukan prioritas utama federasi. Erick Thohir kembali mempertegas bahwa hingga hari ini, PSSI belum melakukan kontak resmi dengan satu pun pemain keturunan baru untuk diusulkan dalam proses naturalisasi. Langkah penambahan amunisi baru melalui naturalisasi pemain dipandang bukan menjadi agenda mendesak dalam waktu dekat ini, mengingat pentingnya untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada dan memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk berkembang. Spekulasi mengenai beberapa pemain keturunan yang dikabarkan memiliki potensi untuk memperkuat Timnas Indonesia, seperti Luke Vickery, kini tampaknya harus menunda harapan mereka. Luke Vickery, seorang pemain muda berbakat yang saat ini membela klub Macarthur FC di kompetisi Liga Australia, memang sempat menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Hal ini berawal dari kabar yang menyebutkan bahwa ia memiliki darah keturunan dari pihak nenek buyutnya yang berasal dari Pulau Sumatra. Kabar yang beredar semakin kuat ketika diberitakan bahwa Luke Vickery bahkan telah menjalin komunikasi awal dengan pelatih John Herdman dan menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, dengan pernyataan terbaru dari Erick Thohir yang menekankan prioritas pada skuad internal, impian Luke Vickery untuk segera mengenakan seragam Garuda tampaknya masih harus tertunda untuk sementara waktu. Fokus PSSI saat ini adalah mengoptimalkan kerja sama dan performa pemain-pemain yang sudah terintegrasi dalam tim, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi talenta lokal untuk menunjukkan kemampuannya. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun fondasi tim yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai kompetisi di masa depan, sekaligus memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih John Herdman untuk membentuk identitas tim sesuai visi strategisnya. Keputusan ini juga menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang yang matang dari PSSI, yang lebih mengedepankan proses pembangunan tim secara holistik daripada solusi cepat melalui naturalisasi pemain. Sementara itu, berita lain yang berseliweran dalam ranah olahraga Indonesia menunjukkan dinamika yang beragam. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui menikmati wisata kuliner di Yogyakarta, mencicipi hidangan khas seperti gudeg dan kopi joss, bahkan ia mengaku terkesan. Di sisi lain, anggota DPD RI Fahira Idris memberikan dukungan terhadap kebijakan yang mewajibkan pencantuman label gizi nutri-level pada produk makanan dan minuman, menilai hal tersebut penting untuk kesadaran masyarakat. Erick Thohir juga sempat mengungkap rencana turnamen baru Liga Indonesia yang berpotensi meningkatkan jumlah laga klub menjadi lebih dari 40 pertandingan per musim, dengan kemungkinan bergulirnya kembali Piala Indonesia. Di dunia bola voli, Jadwal Final Four Proliga 2026 pada Kamis, 16 April, menunjukkan peluang Gresik Phonska Pupuk Plus Indonesia untuk menyalip Megawati Hangestri dan skuad Jakarta Pertamina Enduro demi lolos ke babak grand final. Di tingkat internasional, Presiden FIFA Gianni Infantino berharap Iran tetap mengikuti Piala Dunia 2026, isu yang sempat memunculkan potensi playoff darurat yang bahkan bisa melibatkan Timnas Indonesia dan Italia. Shin Tae-yong sendiri, setelah dua kali mengalami pemecatan, menyatakan tetap terbuka untuk menerima tawaran melatih, termasuk dari klub Liga Indonesia. Dalam ranah bola voli putri Proliga 2026, tim Jakarta Electric PLN masih memiliki asa untuk lolos ke babak grand final, meski peluangnya kecil. Berita lain yang cukup kontras datang dari Pacitan, di mana kondisi perekonomian masyarakat di sejumlah desa dirasakan semakin sulit akibat kelangkaan BBM jenis Pertalite yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Di kancah internasional, Liga Voli Korea 2025-2026, meskipun tidak diramaikan oleh bintang seperti Megawati Hangestri atau Kim Yeon-koung, berhasil mencatatkan rekor jumlah penonton yang signifikan





