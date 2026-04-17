PSSI Tegaskan Belum Ada Naturalisasi Tambahan, Fokus pada Kekompakan Timnas Indonesia

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengklarifikasi bahwa federasi saat ini belum memproses penambahan pemain naturalisasi baru. Fokus utama adalah mengoptimalkan skuad yang ada dan membangun kekompakan tim di bawah pelatih John Herdman. Isu mengenai beberapa pemain keturunan yang potensial, seperti Luke Vickery dan Dean Zandbergen, masih dalam tahap penjajakan awal dan belum ada proses lanjutan.

Sejumlah kabar mengenai kemungkinan penambahan pemain naturalisasi untuk Tim Nasional Indonesia telah santer beredar belakangan ini. Dikatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) terus menjajaki dan membuka komunikasi dengan sejumlah pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, dengan harapan mereka dapat diproses untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Namun, terlepas dari rumor yang beredar, PSSI menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil untuk memproses penambahan pemain naturalisasi baru demi memperkuat skuad Timnas Indonesia. Fokus utama federasi saat ini justru diarahkan pada upaya optimalisasi performa para pemain yang sudah ada dalam skuad, sembari secara simultan membangun kekompakan tim di bawah arahan pelatih kepala, John Herdman. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia secara tegas menggarisbawahi bahwa belum ada inisiatif atau langkah pasti untuk mencari pemain keturunan tambahan dalam jangka waktu dekat. "Belum ada. Kita pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini," ujar Erick Thohir dalam keterangannya di GBK Arena pada hari Kamis, 16 April. Erick Thohir lebih lanjut menjelaskan bahwa poin terpenting bagi Timnas Indonesia saat ini adalah memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi proses adaptasi antarpemain di lapangan hijau. Adaptasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun chemistry dan pemahaman taktik yang solid. Oleh karena itu, materi pemain yang ada saat ini dinilai sudah memadai untuk menjalankan program kepelatihan yang sedang berjalan. Fokus utama skuad yang ada sekarang adalah agar pelatih John Herdman dapat lebih mendalami dan beradaptasi dengan tim, serta mendorong agar tim menjadi semakin kompak dan solid. "Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan," tegas Erick Thohir, mengklarifikasi bahwa belum ada pembahasan serius mengenai pemain naturalisasi baru. Isu mengenai penambahan pemain naturalisasi memang sempat menguat dalam beberapa waktu terakhir, bahkan memunculkan sederet nama pemain keturunan yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Salah satu nama yang sempat disebut adalah Luke Vickery, seorang pemain muda yang lahir di Amerika Serikat dan memiliki darah Indonesia-Australia. Luke Vickery dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan. Ia sendiri telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka, bahkan telah berkomunikasi dengan pelatih John Herdman mengenai potensi tersebut. Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, memberikan pernyataan bahwa tahapan mengenai Luke Vickery saat ini masih dalam tahap penjajakan awal. "Belum ah, ya semuanya kan kita lagi upaya-upaya ini pendekatan-pendekatan kan, menyesuaikan dengan kebutuhan tim kan. Belum ada proses lanjutan," ujar Sumardji pada hari Selasa, 7 April lalu, yang menandakan bahwa belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai proses naturalisasi Luke Vickery. Selain Luke Vickery, nama lain yang turut mencuat adalah Dean Zandbergen. Penyerang yang saat ini bermain untuk klub VVV Venlo ini beberapa kali telah mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Depok, Jawa Barat dari pihak ibunya, tetap berkeinginan untuk memperkuat tim Garuda, meskipun sebelumnya sempat beredar isu terkait kasus paspor yang sempat menjadi perbincangan. Dean Zandbergen pernah mengungkapkan dalam sebuah siniar bahwa bermain untuk negara dari mana ia memiliki keturunan, terutama karena masih memiliki keluarga di sana, merupakan sebuah impian baginya. Pernyataannya tersebut semakin mempertegas keinginannya untuk bisa berkontribusi bagi Timnas Indonesia di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada banyak aspirasi dan komunikasi awal, PSSI tetap menekankan pentingnya fokus pada skuad yang ada saat ini dan membangun fondasi tim yang kuat sebelum mempertimbangkan opsi penambahan pemain melalui proses naturalisasi. Prioritas saat ini adalah kesolidan tim dan adaptasi taktik di bawah kepelatihan John Herdman, sementara proses pencarian dan seleksi pemain naturalisasi baru akan dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan tim di masa mendatang. Keputusan terkait pemain naturalisasi akan diambil berdasarkan evaluasi mendalam oleh tim pelatih dan federasi. Perkembangan lebih lanjut mengenai hal ini tentu akan terus dipantau dan dikomunikasikan secara resmi oleh PSSI





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSSI Timnas Indonesia Naturalisasi John Herdman Erick Thohir

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »