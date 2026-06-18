PSSI RencanakanNaturalisasi Pemain Asing untuk Target 50 Besar FIFA

Pemerintah melalui Kemenpora dan Komisi XIII DPR RI mendukung naturalisasi dua pemain asing guna memperkuat Timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan peringkat FIFA dan bersaing di ajang internasional utama.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga , Menteri Hukum, serta Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, Menteri/Pejabat (disebut Sumardji) menyampaikan bahwa naturalisasi pemain luar negeri Luke dan Mitchell merupakan langkah strategis untuk membantu Timnas Indonesia masuk 50 besar peringkat FIFA.

Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-118 dunia. Proyeksi jangka pendek lima tahun ke depan, beiden pemain tersebut dipersiapkan tampil di ASEAN Championship 2026, FIFA Series 2026-2031, Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi, dan ASEAN Championship 2028. Di siklus selanjutnya, mereka diproyeksikan tampil di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2030, ASEAN Championship 2030, serta menjadi bagian skuad Indonesia jika lolos ke putaran final Piala Dunia 2030.

Sumardji menegaskan bahwa target jangka panjang di atas 5 tahun adalah meningkatkan peringkat FIFA ke 50 besar, masuk 10 besar Asia, serta lolos di setiap putaran final Piala Dunia dan Piala Asia. Komisi XIII DPR RI telah menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi Mitchell Baker dan Luke Vickery.

Berita ini menonjolkan rencana pembangunan timnas nasional dengan vasisasi asing untuk mencapai target kompetisi internasional, meski dalam pelaporan ada juga berita-berita lain yang tidak terlalu relevan seperti pertandingan Piala Dunia 2026 (Inggris vs Kroasia, Portugal vs RD Kongo), kontroversi penalti Harry Kane, kritik terhadap Cristiano Ronaldo, kmenangan Inggris 4-2 atas Kroasia, pergantian pelatih Malaysia, dan berbagai informasi nonton siaran. Namun fokus utama news adalah81808581808





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Peringkat FIFA PSSI Komisi XIII DPR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rencana Besar PSSI, Timnas Indonesia Rangking 50 Besar FIFA dan Langganan Piala DuniaKetua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap target ambisius Timnas Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Selain membahas proses naturalisasi Luke Vickery dan M

Read more »

Usai Setujui Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, PSSI Targetkan Timnas Indonesia Tembus 50 Besar FIFAKomisi XIII setujui naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. PSSI menargetkan kehadiran mereka bisa bawa tim tembus 50 besar ranking FIFA .

Read more »

PSSI Nilai Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk Kejar Target 50 Besar FIFAPSSI menaturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk memperkuat Timnas Indonesia demi mencapai target 50 besar dunia dan 10 besar Asia dalam jangka panjang.

Read more »

PSSI Naturalisisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Harapan Baru Garuda Menuju 50 Besar FIFAPSSI menyiapkan dua pemain muda naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Lee Baker, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kedua pemain berketurunan Indonesia diharapkan meningkatkan kualitas tim, mendukung target masuk 50 besar FIFA, dan berpartisipasi dalam turnamen regional serta kualifikasi Piala Dunia 2030.

Read more »